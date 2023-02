Az Al Nassr sztárja, Jaloliddin Masharipov elárulta, miként reagált a csapat arra, hogy Cristiano Ronaldót rögtön az érkezése után kinevezték csapatkapitánynak.



Ronaldo ezen a télen rekordösszegért igazolt a szaúdi Al Nassr-höz, ahol azóta minden mérkőzésén csapatkapitánykét léphetett pályára. A karszalagot Abdullah Madu egy ellentmondásos döntés részeként vesztette el, csapattársa Jaloliddin Masharipov szerint azonban a játékosok számára nem jelentett problémát az ötszörös aranylabdás kinevezése.



„Kicsit furcsa lenne, ha a többi játékos közül lenne valaki Ronaldo kapitánya" - mondta az üzbegisztáni középpályás a Sports.ru-nak.



„Vártuk. A volt kapitányunk gond nélkül átadta a karszalagot. Szerintem ez a legjobb megoldás. Nem is lehet másként” – tette hozzá, majd azt is kifejtette, nem jelentett számára problémát, hogy meg kellett válnia a 7-es meztől azért, hogy a portugál megkaphassa azt.



„Amikor Ronaldo megérkezett, sokan pletykákat terjesztettek a csapattól való távozásomról és mindenféle hamis hír látott napvilágot.”



„Cristiano érkezése előtt sokan megkérdezték tőlem, hogy odaadod neki a 7-es mezt? Az ilyen játékosokat mindig tisztelni kell! A mezszám odaadása után sokan azt feltételezték, hogy elhagyom a csapatot. Probléma nélkül odaadtam a számomat. Szó sem volt távozásról. A klub és az edző is szeretett volna a csapatban látni.”



„Szerződésem van a csapattal. Csak azért változtattam meg a számomat, mert Ronaldo jött. Ez a srác a világ két legjobb játékosa közé tartozik. Nem kell többet mondani” – zárta szavait.

Borítókép: Sam Bagnall - AMA/Getty Images