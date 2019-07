Az olasz Daniele De Rossi a Boca Juniors labdarúgócsapatában folytatja pályafutását.

Az argentin klub a közösségi oldalain több képet tett közzé a Buenos Airesbe érkező 36 éves futballistáról, aki számozott, nevével ellátott Boca-pólóval pózolt, és a sajtóhírek szerint az orvosi vizsgálat elvégzését követően pénteken vesz részt az első edzésen, hétfőn pedig hivatalosan is bemutatják.



Daniele De Rossi a következő idénytől már a Boca Juniorsban rúgja a bőrt

Fotó: Matteo Ciambelli/NurPhoto via Getty Images

A 117-szeres válogatott, 2006-ban világbajnok De Rossi a legutóbbi szezon végén, 18 év után hagyta el az AS Romát, amelyben Francesco Totti visszavonulását követően csapatkapitány lehetett.

De Rossi 616 mérkőzésen 63 gólt szerzett a rómaiaknál, a 2018/19-es szezonban viszont többször volt sérült, ám így is 22 találkozón szerepelt. A középpályás májusban jelentette be távozását, de azonnal hozzátette: nem áll szándékában visszavonulni, és máshol keres magának új kihívásokat.

Ezt a Boca Juniorsnál találta meg, melynek sportigazgatója, Nicolás Burdisso 2009-tól 2014-ig klubtársa volt az olasz fővárosban. De Rossi új klubjáról annyit mondott: nem akarta abbahagyni karrierjét azzal a sajnálatos érzéssel, hogy nem viselte a Boca Juniors mezét.