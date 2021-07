A Manchester United korábbi védője, Rafael úgy véli, hogy Anderson „a világ legjobbja” lehetett volna, ha nem szereti annyira a hamburgert.



Anderson 2007-ben Portóból érkezett az Old Traffordra és a világ egyik legígéretesebb tehetségeként tekintettek rá. A játékos nyolc évet töltött Angliában és ez alatt az idő alatt a négy bajnoki cím melett Bl-győzelmet is ünnepelhetett. A játékos talán még többre vihette volna, ha nem gyűlik meg a baja a táplálkozással.

Rafael testvérével, Fabioval közösen önéletrajzi könyvet írt, amiben arról is mesélt, brazil miért nem tudott soha élni az élet által felkínált lehetőséggel.



"Az autópályám Anderson impulzívan felugrott és az kiabálta, McDonald's, McDonald's” - magyarázta a játékos a Mirror-nak.



"A srác őrült volt, de én szeretem. Adtál neki egy labdát és ő szabadon játszott, néha annyira jó volt, mint a liga bármelyik játékosa. Nagyon sok súlyos sérülése volt és az étkezéssel kapcsolatos problémái is elkezdtek hatni rá. Nem véletlen, hogy akkor volt a legjobb formában, amikor sokat játszott, mert akkor nem tudott annyit enni.”



"Mondok valamit Andersonról, ha profi lett volna, akkor a világ legjobbja lehetett volna. Nem tudom, hogy valaha is vett-e valamit komolyan. Csak könnyedén és lazán vette az életet” – tette hozzá.



Anderson 2015-ben hagyta el a Unitedet. Előbb a brazil Internacional játékosa volt, majd 2018-ban Adana Demirsporhoz került egy évvel később azonban bejelentette visszavonulását.



