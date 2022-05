A Real Madrid vezetőedzője, Carlo Ancelotti most először beszélt Kylian Mbappéról azt követően, hogy a francia szerződést hosszabbított a PSG-vel.

Ahogy arról beszámoltunk, Kylian Mbappé hosszas huzavona után úgy döntött, mégsem igazol a Real Madridba, hanem hosszabbít jelenlegi együttesével, a PSG-vel.

A játékos döntésén sokan felháborodtak. Carlo Ancelotti, a Real Madrid vezetőedzője ugyanakkor nem akart túl sokat foglalkozni az üggyel.



„Nem beszélünk azokról a játékosokról, akik nem tagjai ennek a klubnak” – mondta Ancelotti.



"Tiszteljük a játékost, a döntését, de keményen kell dolgoznunk, mert valami nagy dolog készül, a döntőre kell fókuszálnunk” – tette hozzá, utalva arra, hogy a Real Madridnak szombaton a Bajnokok Ligája fináléjában kell megállnia a helyét.

