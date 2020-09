Bódog Tamás vezetőedző kijelentette, a Budapest Honvéd nincs megijedve csütörtöki ellenfelétől, a svéd Malmötől, amellyel az Európa-liga selejtezőjének második fordulójában találkozik.

"Amit a Diósgyőr legyőzésével megszereztünk lendületet, az, remélem, továbbrepít minket. Megfelelően begyakoroltuk azt a taktikát, amely eredményes lehet, sőt, amely eredményes lesz" - mondta határozottan a kispestiek trénere, aki szerint nem egygólos mérkőzés lesz.



A svéd bajnokságot vezető riválisról úgy vélekedett, erős, magas, jó felépítésű, rendkívül rutinos játékosok alkotják, ezért a mérkőzésen sok légi párharcra számít, amit a Malmö erőltetni fog.



"Nem vagyunk megijedve, remélhetőleg megvan erre az ellenszerünk" - jelentette ki Bódog, aki kifejtette, csapata még messze van attól, ahova el tud jutni, már csak azért is, mert az erősítésnek szánt új játékosok közül Tamás Krisztián sérült, a többiek pedig némi lemaradással érkeztek.



Hidi Patrik csapatkapitány arról beszélt, hogy felkészültek a találkozóra, és minden játékostársa tudja, nagyon kemény párharc vár rájuk.



"Mindig elismerés, ha az ellenfél edzője méltat, de különösen jól esik Tomassontól. Szeretném megmutatni, hogy nem tévedett" - mondta a kispesti középpályás.



"Minden meccsét megnéztük a Honvédnak, amit eddig ebben az idényben játszott. Ez alapján nagy intenzitással futballozik és különösen gyorsan reagál a labdavesztésekre, azonnal vissza akarja szerezni a labdát. Erre nagyon oda kell majd figyelnünk" - mondta Jon Dahl Tomasson, a Malmö vezetőedzője.





A játékosként az AC Milanban is megfordult 112-szeres dán válogatott szakember az MTI kérdésére úgy fogalmazott, több nagyon jó játékosa is van a kispestieknek, de Gazdag Dánielt külön kiemelte mind kreativitását, mind rúgótechnikáját illetően, továbbá úgy vélte, a csapatkapitány Hidi Patrik semlegesítése is komoly kihívást jelent.



"Egy meccs dönt, ez kicsit olyan, mint a lottóhúzás" - mondta az esélyekről Tomasson, aki szerint még akkor is más idegenben játszani, ha ezúttal nem lesznek szurkolók.

Ola Toivonen arról beszélt, hogy kemény mérkőzésre számít, mivel a magyar kupagyőztes a támadó futball kedvelője , és kifejezetten szereti a párharcokat.



"Nem aggódom az elmúlt időszak gyengébb eredményei miatt, mert minden meccs új meccs. Nincs gond az önbizalmunkkal" - reagált a 64-szeres svéd válogatott játékos arra, hogy az elmúlt öt bajnokijából csupán egyet nyert meg a svéd listavezető.



A 34 éves futballista elárulta, az együttes játéka nem változik attól, hogy ezúttal a csapatkapitány Anders Christiansen nem bevethető. Toivonen szerint csak egy kicsit hátrányos az idegenbeli találkozó, mivel nincs közönség. Úgy vélte, az lesz döntő fontosságú, hogy melyik csapat szerzi az első gólt.



"Mai napig tartjuk a kapcsolatot, most is beszéltem vele, hogy ideutaztunk Budapestre" - mondta Toivonen Dzsudzsák Balázsról, akivel még a PSV Eindhovenben csapattársak voltak.



A Budapest Honvéd 21.05-től az Új Hidegkuti Nándor Stadionban fogadja a Malmöt. A mostanival együtt még három párharcot kell nyerniük a csapatoknak a főtáblára kerüléshez.

