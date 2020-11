Roy Keane nem csak a pályán nem bírt veszíteni, győztes mentalitása akkor is megmaradt, amikor csapatával elhagyták a focipályát.

Az ír egészen egyszerűen utált kikapni, és az teljesen mindegy volt, hogy épp mit csinál, számára csak a győzelem volt elfogadható. Erről árulkodnak azok a régi felvételek is, amin a Manchester United egyik csapatépítője látható. Jó pár évvel ezelőtt az angol alakulat egy étteremben vacsorázott, ahol csapatépítő jelleggel egy kvízjátékot játszottak. Az egész csapat remekül érezte magát, kivéve Keanet.



A középpályás minden áron győzni akart, és teljesen kétségbeesett, amikor úgy tűnt, elveszíti azt. Keane dühösen azzal vádolta Johnt, a játékmestert, hogy megváltoztatta a kérdéseket és elcsalta a vetélkedőt.



"Kijelölted az embert, tudod, hogy tudja, ez csalás" – csattant fel.

Old tape footage of a Manchester United team bonding table quiz from two decades ago. Good laugh watching Roy Keane lose the head as the coaching staff rack up all the correct answers. Keane believed the quiz to be fixed. He simply didn't like losing that man. pic.twitter.com/XePATxPp0A