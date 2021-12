Mesébe illő történettel rukkolt elő Roy Keane-ről egy ír orvos.



Dr. Niamh Ni Loinsigh a TikTok-on tett közzé egy videót, amiben egy két évtizeddel ezelőtti sztorit mesélt el. Az orvos a videóját azzal kezdte, hogy sokáig vívódott, hogy megossza-e a történetet, de végül úgy gondolta elmeséli, mert karácsony közeledtével az emberek megérdemlik, hogy halljanak valami szépet. Ezt követően kezdett bele a történetbe, ami a Manchester United egykori játékosának egyik kórházi látogatásáról szólt.

Az orvos szerint Keane részese volt egy karácsonyi csodának, amikor Corkban meglátigatott egy beteg gyerkőcöt.



"A legtöbben tudják, hogy Roy Keane hős Corkban. Azt hiszem, hogy a legközelebbi dolog, aminek tanúja lehettem egy karácsonyi csoda volt, amibenRoy Keane segített” – mondta Dr. Ni Loinsigh.

I have debated long and hard about putting this video on this platform, but you know what? People need to hear something nice.



I give you my tale of Roy Keane and the Christmas Miracle.



Roy rules. pic.twitter.com/6xkDzW3ugY