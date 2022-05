Bizony Lionel Messivel is előfordult, hogy hirtelen nem tudta mit kell tennie.



Lionel Messinek mindig különleges helye lesz a Barcelona-szurkolók szívében. Az argentin játékos húsz évig segítette a katalánokat, majd 2021 nyarán a PSG-be igazolt. A hétszeres aranylabdás a gránátvörös-kékeknél töltött időszaka alatt 778 meccsen lépett pályára és 672 gólt szerzett. Ezenkívül 10 bajnoki címhez, 4 BL-trófeához, 7 Királykupa-győzelemhez és 3 klubvilágbajnoki címhez segítette a csapatot.



A listát elnézve nem csoda, hogy a játékos csapatkapitányként fejezte be pályafutását a Camp Nouban. Amikor Charles Puyol 2014 nyarán szögre akasztotta a cipőjét, a csapatkapitányi feladatok előbb Xavira, majd Andrés Iniestára hárultak. A 2018/19-es szezontól azonban már Messit illette a megtiszteltetés. Nem ekkor volt azonban ebben a szerepben az argentin, mivel korábban többször előfordult, hogy ő volt Iniesta vagy Xavi helyettese.



2015-ben egy ilyen alkalommal azonban Messi eléggé megzavarodott, ugyanis elfelejtette, hogy ő viseli a szalagot. Amikor a bíró feldobta volna az érmét, a katalánok részéről senki nem állt ott mellette. Messi ekkor kapcsolt, majd sprintelve rohant, hogy ellássa feladatát. A mókásra sikerült reakcióról készült felvételeket imádják a rajongók és még több évvel az eset után is számos kommenttel árasztották el.



Íme a felejthetetlen pillanat!

When Messi forgot he was the captain pic.twitter.com/6XyWhpJKH4 — Harshal (@harshal57gd) April 12, 2022



Forrás: givemesport.com



Borítókép: Facebook.com/FC Barcelona