Mi van a vízben Pheonix-ean?! Sikított fel az amerikai kommentátor, mikor meglátta Drogba húzását.



Egy múltbéli mérkőzésen, amikor a Pheonix Rising USL a LA Galaxy II-vel csapott össze, különös jelenet szemtanúi lehettek a nézők.

A 70. percben a Pheonix szöglethez jutott, amiben alapvetően még semmi különleges nincs, ami viszont ezután történt, az már jóval érdekesebb.



Didier Drogba a szöglet elvégzése előtt odasétált két kissráchoz. Nem szólt hozzájuk, csak felemelte az előttük lévő kulacsot, majd belekortyolt. Miután végzett odament a szögletzászlóhoz beadta a labdát, amiből egy bámulatos gólpassz lett. A kommentátorok annyira megrökönyödtek a jeleneten, hogy hangosan kiabálva konstatálták a történteket, miközben az elefántcsontparti visszament a két kissráchoz és a maradék vízzel meglocsolta magát.

Can confirm Drogba told the youngster that they would score on the corner. #RisingAsOne #ThirstyDrogba pic.twitter.com/jJxx0BN8xF