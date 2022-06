Mint ismeretes, Cristiano Ronaldo a Sporting Lisszabonban kezdte pályafutását. Bruno de Carvalho sportigazgató reméli, hogy a sztár egyszer még visszatér.



Cristiano Ronaldo nagyon fiatalon Lisszabonba költözött, ahol a Sporting akadémiáján kezdett játszani. Ezt követően átkerült a felnőtt csapatba, majd 18 éves korában eladták a Manchester Unitednek. A most 37 éves klasszis pályafutása végéhez közeledik, és a Sporting sportigazgatója, Bruno de Carvalho reméli, hogy az ötszörös aranylabdás még visszatér hozzájuk, mielőtt végleg szögre akasztja a stoplist.



„Kétségtelenül örülnék, ha Cristiano itthon fejezné be pályafutását, egy álom lenne, ha ez megtörténne” – mondta a Marca szerint.



„Sokat jelent számunkra, és szép lenne, ha itt fejezhetné be a pályafutását. Ő a világ nagykövete, és mindig jókat mond rólunk, és hogy mennyire örül nekünk” – tette hozzá.

Borítókép: Ash Donelon/Manchester United a Getty Images