A liverpooli legenda azzal viccelődött, hogy maga fogja elvinni Münchenbe Harry Kane-t, hogy az ne tudja megdönteni a hosszú évek óta álló gólrekordját.



„Ha Harry csatlakozni akar a Bayernhez, én magam fogom elvinni az autójával, ezzel pedig megvédem a 260-as gólrekordomat is.” – mondta viccelődve.

Kane jelenleg 213 találatnál jár, úgyhogy nincs közvetlen veszélyben az a rekord, de Shearer inkább biztosra menne.

A hírek szerint egyébként a bajorok tettek már egy 60 milliós ajánlatot Kane-ért, de azt a Spurs elutasította. Rajtuk kívül a Manchester United és a Real Madrid is érdeklődik iránta.



Alan Shearer would drive Harry Kane to Munich to protect his PL goalscoring record pic.twitter.com/XHksP4YL9a