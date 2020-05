Sergio Agüero a felszabaduló idejében leginkább a FIFA20-at részesíti előnyben, ugyanis gyakran oszt meg videókat arról, ahogy játszik.



Az interneten vírusként terjedt az a felvétel, amikor streamelte a saját játékát és a virtuális hasonmásával kihagyott egy helyzetet. A Manchester City csatára pontosan úgy reagált a szituációra, ahogy a játékban lévő Agüero.

Aguero reacted the same way as his FIFA character after missing (via SLAKUN10/Twitch) https://t.co/f9YR4YRPrE

Sergio Aguero using his player of the month awards to hold up his PS4 camera is a low-key flex