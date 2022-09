A világ legjobb csapatait már sokan és sokféleképpen rangsorolták. Bár ezek mindig vita tárgyát képzik, egy adatelemzéssel foglalkozó csapat most megpróbálta a lehetetlent, és statisztikák hadának elemzésével összeállította a világ 30 legjobb klubját.



A FiveThirtyEight adatelemző csapata a világ legjobb csapatainak statisztikáit vizsgálta. Az egyes csapatok védekező és támadó erejének felmérésével készítették el a csapatok PI-besorolását, ezek alapján pedig rangsorolták a 30 legjobb csapatot.

Talán nem meglepő, hogy a Premier League csapatai nagy erővel vannak jelen a listán, az első tízben pedig öt a Premier League-ben szereplő gárda van.



Ahogy az várható volt, a Mancester City a legmagasabban jegyzett angol csapat a listán. Pep Guardiola csapata a legutóbbi öt bajnoki címből négyet megnyert, és az idei erősítéseiket nézve – beleértve Erling Haalandot is – könnyen elképzelhető, hogy hamarosan az olya régóta vágyott BL-trófeát is sikerül megkaparintania.



Az egykoron szebb napokat is megélt Manchester United viszont kis híján kicsúszott a top30-ból.



Íme a statisztikusok által összeállított teljes lista:

30. AS Roma

29. Manchester United

28. Zenit Szentpétervár

27. Kelta

26. Athletic Bilbao

25. Real Sociedad

24. Brighton & Hove Albion

23. Sport CP

22. Bayer Leverkusen

21. PSV Eindhoven

20. Benfica

19. Nápoly

18. AC Milan

17. FC Porto

16. Villarreal

15. Borussia Dortmund

14. RB Leipzig

13. Atlético Madrid

12. Inter Milan

11. Red Bull Salzburg

10. Arzenál

9. Tottenham Hotspur

8. Chelsea

7. Ajax

6. Barcelona

5. Real Madrid

4. Liverpool

3. Paris Saint-Germain

2. Manchester City

1. Bayern München

Forrás és borítókép: sportbible.com