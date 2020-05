A világ egyik leghíresebb fenekével rendelkező Suzy Cortez köztudottan óriási Barcelona szurkoló. Olyannyira, hogy nemrégiben magára tetováltatta Lionel Messi arcképét is, most azonban úgy tűnik új csapatért dobog a szíve.



2015-ben és 2019-ben is a legszebb fenekű brazil hölgynek választották meg Suzy Cortezt, aki számtalan képet osztott meg Instagram-oldalán, amelyen a Barca sztárjának mezében pózol.

Meus queridos fãs do mundo todo estou começando hoje um leilão de minhas camisas do @fcbarcelona para arrecadar dinheiro para compra de álcool gel e máscaras para a população que não tem condição de comprar, nas farmácias acabaram e na internet está muito caro. Peço a todos que fiquem em casa e só saiam quando for necessário. Vamos vencer esse jogo contra o Novo coronavírus (COVID-19). Grande beijo a todos. Suzy #CoronaOut

Minha homenagem ao maior jogador da história do futebol @leomessi que hoje completa jogos no maior clube do mundo @fcbarcelona. Vamos vencer com 4 gols de Messi e 1 do Suárez. #ForçaBarça @daviborgesofficial

Hűségét nemrégiben egy tetoválással is bizonyította, ugyanis a hatszoros aranylabdás arcképét varratta magára.

A razão e motivo pela qual fiz a tatuagem do rosto do @leomessi. Quando participei do programa #NETenFOX na @foxsportsmx disse que se o #Messi ganhasse sua sexta bola de ouro faria uma homenagem muito especial. Fiz essa tattoo com o rosto do melhor jogador da história. Gostaram? #ViscaBarça

Corteznek egyébként nem ez volt az első tetoválása, ami Messihez kötődik, ugyanis korábban a feneke fölé került fel az argentin labdarúgó neve.

Most azonban úgy tűnik Cortez átpárolt David Beckham klubjához, ugyanis a legszebb fenekű hölgy ígéretet tett támogatásáról az Inter Miami csapatának.



"Mindenki tudja, hogy szeretem a labdarúgást, és most a városnak van a legjobb csapata az MLS-ben." - mondta a Miamiban élő Cortez.

Vamos @intermiamicf !!! Obrigada @adidas pelo presente e pela personalização especial na cor rosa. #intermiamicf #mls #soccer #football #suzycortez



"Amint visszautaztam az Egyesült Államokba meg fogom látogatni a stadiont, és nagyon várom már, hogy láthassam a gyönyörű Miami Freedom Parkot is."



Természetesen annak érdekében, hogy bizonyítsa klubhűségét, három figyelemreméltó képet is feltöltött a 2,2 millió követővel rendelkező Instagram-oldalára, melyeken David Beckham nevével és 23-as számával ellátott Inter-Miami mezben pózol.

Parabéns ao melhor jogador inglês que vi jogar @davidbeckham por tudo que está fazendo pelo futebol nos Estados Unidos. Tenho certeza que o @intermiamicf será o campeão da @mls na temporada 2020/2021. #mls #soccer #suzycortez #football #intermiamicf

Quando a quarentena terminar vou morar nos EUA e trabalhar em uma TV em Miami durante 6 meses. Todos sabem que amo futebol e agora na cidade tem o melhor time da @mls. Vamos @intermiamicf !!! #intermiamicf #mls #soccer #football #suzycortez

Elképzelhető, hogy hamarosan majd Beckham arcképe is felkerül a modell testére, azonban az biztosabbnak tűnik, hogy a maga egyedi módján fog szurkolni az észak-amerikai labdarúgóligában szereplő csapatnak.

Forrás: rt.com

Kép: Instagram/suzycortezoficial