Alexis Sánchez a napokban elárulta, hogy már az első edzés után le akart lépni a Manchester Unitedtől, mert érezte, hogy valami nem stimmel. Az angol rekordbajnok egykori védője, Rafael Pereira da Silva pedig nem tudta megállni, hogy ne szúrjon oda a Manchesterben katasztrofálisan teljesítő chilei labdarúgónak.

A chilei támadó 2014-ben igazolt a Barcelonától az Arsenálhoz és hamar a Premier League egyik legjobbja lett, így a Manchester United szurkolóinak többsége természetesen örült, amikor a klub 2018 januárjában megszerezte Sánchezt az ágyúsoktól.



A dél-amerikai támadó megkapta a United ikonikus 7-es mezét, a rajongók pedig okkal várták tőle, hogy kihúzza a csapatot a rég nem látott gödörből. Sánchez azonban csalódást keltő teljesítményt nyújtott, 45 meccsen mindössze öt gólt szerzett, igy nem meglepő, hogy nem marasztalták a 33 éves támadót, aki nem rég a nyári átigazolási idény során végleg az Interhez szerződött.



(Kép: Canoniero/LightRocket via Getty Images)

Sánchez egy videóban mesélt az Old Traffordon szerzett tapasztalatairól, amelyben elmondta, hogy megérkezése után egyből érezte, valami nem jó a Manchester Unitednél, és az első edzését követően távozni akart a klubtól.



"Elfogadtam a lehetőséget, hogy a Unitedhez igazoljak, mert csábító volt és nagyon kedveltem a klubot gyerekként. Amikor aláírtam, nem érdeklődtem afelől, mik zajlanak a klubnál. Az első edzés után rengeteg dologra jöttem rá, és amikor hazamentem, mondtam a családomnak és az ügynökömnek, hogy ha tehetném, széttépném a szerződésemet, és visszamennék az Arsenalhoz. Nevettek rajta, aztán mondtam, hogy valami nem jó itt, nem tűnik jónak a helyzet. Ugyanakkor addigra már aláírtam, úgyhogy itt maradtam" – mondta Alexis Sánchez.

null Alexis Sanchez has just said on his live video that after signing for United, after the first week he went home and told his family, "Can I break this contract and move back to @Arsenal?" He admits he wasn't aware of his decision at the time and regrets it pic.twitter.com/E3u0Jkblzz



A meglehetősen őszinte nyilatkozatra a United korábbi jobbhátvédje, Rafael is reagált a közösségi médiában. A brazil védő jelenleg a francia Olympique Lyon csapatában játszik, de szenvedélyes hozzáállása miatt mindig szívesen emlékeznek rá az Old Traffordon, ráadásul a mostani reakciója miatt alighanem még inkább a szívükbe zárták őt a szurkolók.



"Talán szellemet látott és megijedt, ez megmagyarázná, hogy miért játszott olyan pocsékul minden egyes alkalommal." – jegyezte meg Rafael az Instagramon.



(Kép: instagram/sportbible)

A 30 éves védő megjegyzése hatalmas örömöt váltott ki a United-szimpatizánsok körében.

null Rafael da Silva on Sanchez' neck. He has been gone from United for five years, but the way he STILL goes hard for the club... #MUFC pic.twitter.com/vkEPn3wIyv

null Rafael responds to Alexis Sánchez's comments pic.twitter.com/khSZkHw0tZ

null Rafael bringing the Heat! #mufc #mufcfamily

null God bless Rafael! My man! Once a Red always a Red #MUFC #GGMU https://t.co/NwQEph5PaG

null Rafael replying to Sanchez's comments . Once a red, always a red @orafa2 #mufc pic.twitter.com/j8lVWyJyXA

null Rafael Da Silva on the Sanchez comments: "Maybe he saw a ghost and get scared that's explain why he play so bad every time" @orafa2 - He's one of our own! #MUFC #Sanchez pic.twitter.com/l1PHUquoGM



