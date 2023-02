A legfrissebb hírek több angol nagyklub is harcba szállna a nyár folyamán Marco Asensióért.



A spanyol játékos 2023 nyarán szabadon igazolhatóvá válik, a pletykák szerint pedig egyre több klub érdeklődik iránta. A 27 éves labdarúgót korábban a Barcelonával, a PSG-vel, az AC Milannal és az Arsenallal hozták összefüggésbe, most azonban úgy tűnik, nem csak ők szeretnék megszerezni.



A Football Insider arról számolt be, hogy a Tottenham is beszáll az Asensióért folytatott csatába, azonban nem ez az egyetlen angol nagycsapat a jelentkezők közt. A lap szerint ugyanis az Arsenal még nem adta fel tervét a játékossal kapcsolatban, és a Manchester United is örülne az igazolásnak.



Asensio ebben a szezonban 29 meccsen lépett pályára a Real Madrid színeiben, amely alatt hat gólt szerzett és öt gólpasszt adott.

Borítókép: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images