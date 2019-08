Florent Ibenge lemondott a Kongói DK labdarúgó-válogatottjának szövetségi kapitányi posztjáról, miután csapata a nyolcaddöntőben búcsúzott az Afrikai Nemzetek Kupáján.



Az öt évvel ezelőtt kinevezett edző irányításával a kongóiak háromszor is kijutottak a kontinenstornára, 2015-ben bronzérmet nyertek, 2017-ben a nyolc között búcsúztak, a múlt hónapban viszont nem jutottak túl a Madagaszkár elleni nyolcaddöntőn.



Az Afrikai Nemzetek Kupáján szerepelt válogatottak közül a kongói a tizedik, amelynek távozott a szövetségi kapitánya a torna óta, Ibenge azonban biztosan nem marad munka nélkül, hiszen 2013 óta az AS Vita Club vezetőedzőjeként is tevékenykedik.



Fotó: Mohamed Hossam/Anadolu Agency/Getty Images