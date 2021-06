N’Golo Kanté pazar szezont tudhat maga mögött, aminek minden bizonnyal megkoronázása lehetne, ha ő kapná az Aranylabdát. Bár a Copa América és az Európa-bajnokság még hátra van, a szurkolók nagy része már most odaadná a díjat a Chelsea játékosának.



Kanté megszerezte a BL-ben ötször is megszerezte a meccs játékosának járó díjat. Az Atletico Madrid elleni nyolcaddöntő és a Real Madrid elleni elődöntő mindkét mérkőzésén ő lett a legjobb és a döntőben is ő vívta ki az elismerést.



Egy internetes szavazáson most rajongók ezrei tették le voksukat a francia mellett.



A Spectatorindex Twitterén cikkünk megírásának pillanatáig 162 884-en szavaztak és a voksolók 42,6%-a gondolta úgy, hogy Kanténak kellene kapnia az aranylabdát.

A második helyen jelenleg a Barcelona argentin klasszisa, Lionel Messi áll 27,2%-kal, őt 25,1%-al Robert Lewandowski követi. Kylian Mbappét a véleménynyilvánítók mindössze 5,1%-a választotta.

Borítókép: Alex Caparros - UEFA/UEFA via Getty Images