Lemondtak az angol labdarúgó Premier League különböző bizottságaiban viselt tisztségeikről annak az öt klubnak a képviselői, amelyek érintettek voltak az április 19-én bejelentett, de hamar kudarcot vallott Európai Szuperliga (ESL) létrehozásában.

A Sky Sports csütörtökön éjjel számolt be arról, hogy Bruce Buck, a Chelsea elnöke, Ed Woodward, a Manchester United ügyvezető alelnöke, Tom Werner, a Liverpool elnöke, Vinai Venkatesham, az Arsenal vezérigazgatója, valamint Ferran Soriano, a Manchester City vezérigazgatója is lemondott PL-bizottsági tisztségéről. Az ESL alapításában érintett hatodik egyesületnek, a Tottenham Hotspurnak egyik bizottságban sincs képviselője.



Richard Scudamore, a Premier League korábbi ügyvezető elnöke a lemondásokat megelőzően, még csütörtökön úgy fogalmazott, az ESL létrehozására tett törekvésben résztvevő kluboknál következményei lesznek a lépésnek.



Az egyelőre kérdéses, hogy a PL sújtja-e további intézkedésekkel a hat egyesületet, a szervezet ugyanis sajtóinformációk szerint jelenleg is azt vizsgálja, milyen szabályokat szegtek meg a klubok azzal, hogy csatlakozni akartak a Szuperligához.



A húszcsapatosra tervezett ESL alapítói között a hat angol mellett három-három olasz és spanyol klub volt, ugyanakkor a tervet a legfelsőbb politikai, valamint sportszakmai körökben, a nemzetközi (FIFA) és az európai szövetség (UEFA) részéről is széleskörű ellenérzés fogadta.

Ezek hatására április 20-án a Manchester City visszalépett a szerepléstől, majd másnap a Chelsea, az Arsenal, a Liverpool, a Manchester United és a Tottenham Hotspur is kihátrált a kezdeményezésből. Ugyanezen a napon gondolta meg magát az Atlético Madrid, az Internazionale és az AC Milan is, a Juventus pedig ekkor már az ESL megvalósítását bizonytalannak értékelte. Az alapítóklubok közül így már csak az FC Barcelona és a Real Madrid nem változtatott az álláspontján a Szuperligát illetően.



Múlt vasárnap Florentino Perez, a Real Madrid és az ESL elnöke kijelentette, hogy a 12 alapító klubot továbbra is szerződés köti a Szuperligához, azaz a tagok - bár a többség ezt már kijelentette - nem távozhatnak a társaságból.



Hétfőn az Olasz Labdarúgó Szövetség elnöke közölte, az olasz bajnokságban nem indulhatnak azok a csapatok, amelyek olyan versenyrendszerben is szerepelnek, amely sem az UEFA, sem a FIFA égisze alá nem tartozik. Gabriele Gravina hozzátette, a kluboknak június 21-ig kell jelezniük, melyik ligában szeretnének indulni, és ha fenntartják álláspontjukat, akkor elveszítik az olaszországi licencüket.

