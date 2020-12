Grúzia mellett Románia lesz 2023-ban az U21-es labdarúgó Európa-bajnokság egyik társházigazdája. Ennek apropóján a Román Labdarágó Szövetség (FRF) hivatalos honlapján érdekes cikk jelent meg pénteken: a szerzők számba vették, kik azok a labdarúgók, akik Romániát képviselhetik a neves eseményen. Erről társoldalunk az Erdélysport.hu számolt be. Írásukat változtatások nélkül közöljük.

Az FRF cikke alapján jelen pillanatban a román első és második osztályban összesen 266 olyan játékos szerepel, akik életkorukból kifolyólag ott lehetnek a három év múlva sorra kerülő tornán. Közülük nem kevesebb, mint 19 játékos magyar nemzetiségű.

A listán szereplő legérdekesebb név Zsóri Dánielé. A Budafok csatára, a FIFA Puskás-díjának legutóbbi nyertese ugyanis alig néhány hete mutatkozott be a magyar U21-es válogatottban és többször is elmondta, a magyar színeket szeretné képviselni felnőttként is.



Hasonlóan nyilatkozott a Puskás Akadémia tehetsége, Corbu Marius is. Érdekes továbbá Casiadi Bakó Soma esete is, a Csíkszereda középpályása ugyanis már szerepelt a magyar U16-os és a román U18-os nemzeti csapatban. Az FRF listáján egyetlen olyan magyar játékos szerepel, akinek a csapata a román élvonalban szerepel: ő Hindrich Ottó, a Kolozsvári CFR fiatal kapusa – aki ugyan jelenleg második osztályú Temesvári ASU-ban véd kölcsönben.

A cikk folytatásából kiderül, hogy hány csíkszeredai játékos került fel a listára és az is, kik azok a tehetségek Zsórin és Corbun kívül, akik jelenleg Magyarországon játszanak, de a román válogatottban is igényt tartanának rájuk.

Borítókép: Laszlo Szirtesi/Getty Images