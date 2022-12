A portugál válogatottban remeklő Bruno Fernandesre a Real Madrid is felfigyelt.



A 28 éves játékos a tavalyi nehéz szezon után újra kirobbanó formában van, amit nemcsak klubcsapatában, a Manchester Unitedben bizonyít, hanem válogatottjában is. Fernandes a világbajnokság csoportkörében 2 góllal és 2 gólpasszal járult hozzá csapata teljesítményéhez, amivel a Királyi Gárda figyelmét is felhívta magára.



Bár a portugál áprilisban 2026-ig hosszabbított csapatával plusz egy éves opcióval, a portugál Record című lap azt állítja, hogy a Real Madrid szeretné megszerezni a támadó középpályást.



Az információk szerint Fernandes jól érzi magát a Unitednél, de egy esetleges átigazolás előtt sem zárta be teljesen az ajtót.



Borítókép: Ulrik Pedersen/DeFodi Images a Getty Images