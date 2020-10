A PSV Eindhoven labdarúgócsapatában folytatja pályafutását Mario Götze, aki a német válogatottal 2014-ben világbajnoki címet nyert.

A 28 esztendős támadó a holland klub bejelentése szerint kétéves szerződést írt alá. Götzének július óta nem volt csapata, mert a Borussia Dortmund nem hosszabbított vele.



A 63-szoros válogatott játékos a 2014-es vb-döntő egyetlen gólját szerezte: a 88. percben cserélték be és a 113. percben talált az argentinok kapujába. A szélsőként, támadó középpályásként és csatárként is bevethető labdarúgó Németországban csak a Borussia Dortmundban, valamint a Bayern Münchenben futballozott.