A brazil Palmeiras jutott elsőként a döntőbe az Egyesült Arab Emírségekben zajló labdarúgó-klubvilágbajnokságon, miután az elődöntőben 2-0-ra legyőzte kedden az egyiptomi al-Ahlit.

A dél-amerikai gárda két gólját Dudu és Raphael Veiga hozta össze: a 39. percben előbbi adta a kulcspasszt utóbbinak, majd a 49. percben fordított volt a labda útja. Ajman Asraf kiállítása miatt az al-Ahli az utolsó bő tíz percben emberhátrányban futballozott.

The moment of lift-off for @Palmeiras at the #ClubWC pic.twitter.com/tpZ3sKLLvf