Sajtóhírek szerint a Newcastle United labdarúgó csapata szeretné megszerezni a PSG brazil sztárját, Neymart a mostani nyári átigazolási időszakban.

A brazil labdarúgó tavaly négy éves szerződéshosszabbítást írt alá a francia csapattal, a brazil labdarúgónak nem feltétlen tett jót, hogy Mbappé maradt a PSG-nél.

Mivel Mbappé helyzete jobb, mint Neymaré elképzelhető, hogy a brazil kegyvesztetté válik és távozhat a francia fővárosból.

Az is lehet, hogy az új sportigazgató számára Neymar komoly akadály lehet a PSG ujjáépítésére.

A francia Lequipe információi szerint a Newcastle komolyan érdeklődik NEymar iránt. Kevés klub engedheti meg magának, hogy Neymart leszerződtesse, de a szarkák szaúdi tulajdonosa heti 490000 fontos fizetést kínálnak neki és a Newcastle ezt teljesíteni tudná.

Neymart több klubbal, a Real Madriddal, a Liverpoollal, a Manchester Uniteddel, és a Manchester Cityvel is hírbe hozták, de úgy tudni egyikük sem tett komolyabb ajánlatot érte.

Korábbi klubja, a Barcelona nem jöhet szóba, Laporta kijelentése miatt, aki azt állította, hogy csak ha nem kell átigazolási díjat fizetnie érte.

„Azok a játékosok, akik olyan csapathoz szerződnek, mint a PSG, pénzéhesek." - jelentette ki a Barcelona elnöke, Joan Laporta.

Neymar: “It’s very true on my side that I want to stay at Paris Saint Germain. Afterwards, no one said anything to me”, tells OhMyGoal vis @hadrien_grenier. #PSG



“On my side it’s clear that I want to stay here at PSG”, he added.