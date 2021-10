Az egyiptomi Mahmúd Gad 2019-es mentésére még sokáig emlékezni fogunk.

Nemrég volt Gregory Coupet felejthetetlen kettős védésének a 20. évfordulója. A francia játékos a Lyon színeiben lépett pályára a Barcelona ellen, amikor egy rossz hazaadást követően majdnem öngólt szereztek a franciák. A hálóőr az utolsó pillanatban fejjel a felső lécre juttatta a labdát, majd a földre visszaérkezve kézzel ütötte ki a játékszert.

Throwback to when Grégory Coupet defied logic with this save against FC Barcelona!How did he keep that out?