A legmagasabb szinten nem könnyű lépést tartani a modern futball tempójával, éppen ezért a 35 éves koruk felé közelítő játékosok már alaposan elgondolkodnak a visszavonuláson. Akadnak azonban olyanok is, akik már meghaladják ezt az életkort, de esze águkban nincs szögre akasztani a stoplist. A B/R Footbal ezúttal egy olyan kezdőt állított össze, melynek tagjai már mind elmúltak 35 évesek, mégis még mindig rengeteget képesek hozzáadni csapatuk játékához. Íme!



Gianluigi Buffon (44 éves): Lehet, hogy az olasz futball másodosztálya nem a játék csúcsa, de a legendás olasz kapus, Buffon elképesztőt nyújt a csapatában. A mostani szezonban 26-szor lépett pályára a Parma színeiben, amellyel – sokak meglepetésére- újabb két éves szerződést írt alá.

Dani Alves (39 éves): Alves 2021 szeptemberében bérvita miatt távozott a brazil Sao Paulo együtteséttől, majd Xavi hívására visszatért egykori sikerei helyszínére, így a szezon második felétől a Barcelonát erősíti.

Pepe (39 éves): Pepe hamarosan a 40. születésnapját ünnepli, de még mindig trófeákat emelhet a magasba. A játékos a hónap elején megnyerte a Primeira Ligát a Portóval. Pepének nemcsak a lendülete nem változott az elmúlt évtizedekben, hanem a viselkedése sem, legutóbb februárban egy verekedés miatt kellett elhagynia a pályát.

Thiago Silva (37 éves): 2020-ban a PSG nem volt hajlandó kétéves szerződést adni Silvának, mivel attól tartott, a játékos már túl van a legjobb korszakán. Nos két évvel később a játékos még mindig remekel, igaz már a Chelsea-ben, amivel újabb egy éves szerződést írt alá.



Giorgio Chiellini (37 éves): Chiellini az év elején bejelentette, hogy lemondja a válogatottságot, az Olasz Kupa döntőjét követően pedig azt is, hogy 17 év után elhagyja a Juventust. A pletykák szerint karrierjének azonban még nincs vége, és az MLS-ben játszik majd tovább.



Andres Iniesta (38 éves): A jogosan minden idők egyik legnagyobb középpályásának tartott játékos még mindig nagy nézőközönséget vonz a lelátókra. A spanyol jelenleg az elsőszámú japán ligában játszik, ahol a Vissel Kobe csapatkapitánya.



Luka Modric (36 éves): A horvát legenda, Modric szeptemberben tölti be a 37. életévét, de továbbra is kétségtelenül az egyik legjobb középpályás Európában. A múlt hónapban a Chelsea elleni mérkőzésen a Rodrygo Goesnak adott gólpassza, az egyik legszebb volt, amit valaha láttak a szurkolók.



Joaquin (40 éves): Abban a korban, amikor a labdarúgók nagy része már a jól megérdemelt nyugdíját tölti, Joaquin még mindig trófeákat gyűjt a Real Betisnél. A spanyol játékos pályafutása harmadik Király-kupa trófeáját szerezte meg, mivel a múlt hónapban a Betis legyőzte a játékos korábbi klubját.



Cristiano Ronaldo (37 éves): Hol lett volna a Manchester United ebben a szezonban Ronaldo nélkül? A Vörös Ördögök összességében határozottan gyengén szerepeltek, de az ötszörös Aranylabdásnak így is sikerült bizonyítania minőségét – 38 meccsen 24 gólt szerzett.



Franck Ribery (39 éves): Ribery nagyszerű karriert futott be. Kilenc Bundesliga-címet szerzett és Bajnokok Ligáját nyert a Bayern Münchennel. Jelenleg a kiesés elől menekülő Salernitanában játszik a Serie A-ban.



Zlatan Ibrahimovic (40 éves): A svéd

Zlatan elképesztő 23 évnyi vezető pályafutása után még mindig az AC Milan kapujába talál a Serie A-ban. A 26 meccsen szerzett nyolc gól nem túl kopott az ötödik évtizedét töltő ember számára.

Borítókép: Facebook.com/FC Barcelona, Manchester United, Juventus