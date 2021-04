A 43. születésnapját ünneplő Carles Puyolnál aligha találnánk jobb példát a nagybetűs csapatkapitányra.



A Barcelona egykori legendája a katalánoknál töltött 15 éve alatt számos győzelmet begyűjtött. Csapatával háromszor hódította el a Bajnokok Ligája trófeáját, hatszor ünnepelhetett spanyol bajnoki címet, kétszer nyerte meg a spanyol Király-kupát és kétszer lett UEFA-szuperkupa győztes.



A remek karriert maga mögött tudó játékos, azonban nem csak az eredményeivel írta be magát a labdarúgás történelemkönyvébe. Puyol azzal érte el ezeket az eredményeket, hogy mindig minden körülmények közt kihozta képességeiből a maximumot. Egy korábbi interjúban ő maga ennyit mondott erről:



„Nem vagyok olyan technikás, mint Romário, a gyorsaságom nincs olyan, mint Marc Overmarsé, kevésbé vagyok erős, mint Ptrick Kluivert, de keményebben dolgozok, mint a többiek. Olyan vagyok, mint az a diák, aki nem olyan okos, de mindig tanul a vizsgáira, így a végén rendben lesz.”



Ez a mentalitás volt az, ami megkülönböztette Puyolt a többi játékostól. Elszántságáról számtalanszor tanúbizonyságot tett. Ezek közül az egyik legemlékezetesebb, amikor a gólvonalra berohanva fejjel mentette Roberto Carlos lövését. Erről az akcióról évekkel később azt mondta, úgy érezte, leszakad a feje az őt eltaláló labdától, de a lényeg, hogy a labda elkerülte a kaput.



Ezt a győztes-mentalitást mai napig őrzi, legutóbb teniszezés közben bizonyította be, ha kell szó szerint képes minden falon átrohanni. A közösségi oldalán nemrég arról számolt be, hogy az egyik barátjával való teniszezés közben megsérült, mert annyira szerette volna megmenteni a labdát, hogy nekiütközött egy üvegajtónak, ami összetört és több helyen megvágta őt.

Throwback to when Carles Puyol ran through glass to try and get a ball back in a game of padel with a friend. A true competitor! pic.twitter.com/kX6RpReg4s