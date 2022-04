Rangsorolták a 21 évnél fiatalabb labdarúgókat. Az eredmény azonban nem okozott túl nagy meglepetést.



Az ESPN nemrég sorba állította a fiatal labdarúgókat. A 21 év alatti korosztályban 39 játékost rangsoroltak, a lista élén pedig a Borussia Dortmund játékosa, Erling Haaland végzett. A norvég támadó ebben a szezonban 27 meccsen lépett pályára és 25-ször volt eredményes. A pletykák szerint a szezon után csatlakozhat a Manchester Cityhez, melynek a legjobban fizetett játékosává válhat.



A második helyen a Barcelona sztárja, Pedri áll, aki mindössze 18 éves, de már stabil helye van a gránátvörös-kékeknél. A tehetséges játékos megváltást jelentett a klubnak a nehéz időszakában és még hosszú karrier állhat előtte.



A harmadik helyen a Manchester City játékosa Phil Foden végzett. A 21 éves labdarúgó már háromszoros Premier League-, négyszeres Ligakupa- és FA-kupa-győztesnek mondhatja magát. ezen kívül pedig egy BL- és egy Eb-ezüstöt is bezsebelt.

A listára felkerült a magyar válogatott játékosa, Szoboszlai Dominik is. Az RB Leipzig labdarúgója a 20. helyen végzett.



A rangsor további helyezettjei is figyelemre méltóak. A legjobbak közé bekerült Bukayo Saka, Vinicius Jr, Gavi és Florian Wirtz is. A 39 nevet felsorakoztató listán szereplő játékosok 17 különböző országból és 10 különböző ligából vannak.



A legjobb 21 év alatti labdarúgók:



39. Callum Hudson-Odoi – szélső (Chelsea)

38. Tino Livramento – jobbhátvéd (Southampton)

37. Sergino Dest – jobbhátvéd (Barcelona)

36. Jeremy Doku – szélső (Rennes)

35. Fabio Vieira – középső középpályás (Porto)

34. Brenden Aaronson - középső középpályás (FC Salzburg)

33. Eric Garcia - középső védő (Barcelona)

32. Piero Hincapie - Középső védő (Bayern Leverkusen)

31. Marc Guehi - Középső védő (Crystal Palace)

30. Jacob Ramsey – középső középpályás (Aston Villa)

29. Karim Adeyemi – csatár (Salzburg)

28. William Saliba - Középső védő (Marseille, kölcsön az Arsenaltól)

27. Ilja Zabarnyi - Középső védő (Dinamo Kijev)

26. Hugo Ekitike – csatár (Reims)

25. Pierre Kalulu – jobbhátvéd (AC Milan)

24. Nico Gonzalez - középső középpályás (Barcelona)

23. Charles De Ketelaere - Támadó középpályás (Club Brugge)

22. Josko Gvardiol - Középső védő (RB Leipzig)

21. Giovanni Reyna – szélső (Borussia Dortmund)

20. Szoboszlai Dominik - Középső középpályás (RB Leipzig)

