A következő idénytől Ruud van Nistelrooy lesz a PSV Eindhoven labdarúgócsapatának a vezetőedzője.

A 45 éves klasszisnak ez lesz az első megbízatása vezetőedzőként, és 2025-ig szóló szerződést kap. Az együttest jelenleg irányító Roger Schmidt kontraktusa a nyáron lejár, és nem kíván hosszabbítani a klubbal, sajtóértértesülések szerint a német tréner a portugál Benfica kispadjára ül le.









Van Nistelrooy - vagy eredeti írásmóddal Nistelrooij - 2012-ben vonult vissza, és 2018 óta dolgozik a PSV utánpótlásában. Közben a holland válogatott mellett két időszakban segédedzőként tevékenykedett.

A rendkívül gólerős csatár játékosként 70 meccsen 35 gólt szerzett a válogatottban, klubszinten pedig a PSV mellett a Manchester Unitedet, a Real Madridot, a Hamburger SV-t és a Málagát erősítette.

