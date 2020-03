A szurkolók a Ranker oldalán megszavazhatták , hogy melyik labdarúgót tartják a ’90-es évek legjobbjának.

A legendás Diego Maradona végzett az első helyen, tehát a szurkolók szerint az argentin volt az 1990-es évek legjobb labdarúgója.



Az 59 éves Maradona 1984-ben elhagyta a Barcelonát, hogy a Napoli együtteséhez igazoljon. A korábbi rekordját megdöntve 6,9 millió fontért vásárolta meg az olasz csapat, ahol már megtalálta a helyét. A klub történetének eddigi két Serie A-elsőségét is nagyrészt Maradonának köszönheti, de egy kupa-, és egy szuperkupa-győzelem mellett nagy szenzációt keltett, amikor az UEFA-kupa serlegét is sikerült elnyernie az olasz csapattal. Nápolyban töltött hét szezonja alatt 258 mérkőzésen 115 gólt szerzett, egyszer pedig a gólkirályi címet is elnyerte.



Az 56 éves Peter Schmeichel a 90-es évek egyik legjobb kapusa volt, továbbá Európa-bajnok, BL-győztes, többszörös angol és dán bajnok. A dán legenda a második helyen végzett az isteni Diego mögött.



(Kép: Uwe Kraft/Getty Images)



A lista harmadik és negyedik helyén pedig egy olasz duó végzett, Roberto Baggio, illetve Alessandro Del Piero.



Íme, a szurkolók szerinti 50 legjobb labdarugó a 90-es évekből:

50. Ruud van Nistelrooy

49. Dwight Yorke

48. Andy Cole

47. Didier Deschamps

46. Thomas Ravelli

45. Karel Poborsky

44. Kennet Andersson

43. Roy Keane

42. Jose Luis Chilavert

41. Stefan Effenberg

40. Rudi Voller

39. Ronald Koeman



(Kép: Tony Marshall/Getty Images)

38. Thomas Habler

37. Mixu Paatelainen

36. Carlos Valderrama

35. Tomas Brolin

34. Laurent Blanc



(kép: Mark Leech/Getty Images)

33. Oliver Bierhoff

32. Abedi Pele

31. Kari Laukkanen

30. Antti Sumiala

29. Edgar Davids

28. Antti Pohja

27. Jari Rantanen

26. Andreas Brehme

25. Lilian Thuram

24. Paul Gascoigne

23. Gary Lineker

22. Rivaldo

21. Oliver Kahn



(Kép: Boris Streubel/Getty Images)

20. Romario

19. Lothar Matthaus

18. Gheorghe Hagi

17. Alan Shearer

16. Eric Cantona

15. Paul Scholes

14. Raul

13. Gabriel Batistuta

12. Roberto Carlos

11. Ryan Giggs

10. Ronaldo



(Kép: Getty Images)



9. Luis Figo

8. Pavel Nedved

7. Thierry Henry

6. Zinedine Zidane

5. Dennis Bergkamp

4. Alessandro Del Piero

3. Roberto Baggio

2. Peter Schmeichel

1. Diego Maradona



(Kép: sportbible)



Érdekes, hogy például Paolo Maldini csak a 95. helyen zárt, de az ötszörös BL-győztes hátvéden kívül is megannyi nagy név maradt ki a legjobb 50-ből. Természetesen ez a korszakot is dicséri, hiszen akkoriban jóval több világklasszis labdarúgó játszott.

Boritókép: sportbible

Forrás: sportbible