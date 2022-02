A lengyel, a svéd és a cseh labdarúgó szövetség közös közleményben jelezte, hogy szerintük Oroszország nem lehet házigazdája az idei világbajnokság márciusi pótselejtezőinek.

Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtök hajnalban katonai művelet végrehajtását rendelte el a Donyec-medencében, leszögezve, hogy Oroszország tervei között nem szerepel Ukrajna megszállása, ugyanakkor törekedni fog az ország demilitarizálására.

A három szövetség azért fordult az Európai (UEFA) és a Nemzetközi Labdarúgó Szövetséghez (FIFA), mert az orosz válogatott március 24-én a lengyel csapatot fogadná pótselejtezőn, a párharc győztese pedig öt nappal később a svéd-cseh mérkőzés továbbjutóját látná vendégül a részvételért.

