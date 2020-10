A Flamengo védője, Gustavo Henrique borzalmas sérülést szenvedett a Corinthians elleni mérkőzésen vasárnap, ugyanis a legbecsesebb kincse sínylette meg az ütközést, ami után fájdalmas arccal és véres nadrággal hagyta el a pályát.



A brazil védőt már az első félidőben le kellett cserélni, miután egy ütközés során az ellenfél egyik játékosa rálépett a férfiasságára.

Flamengo CB Gustavo Henrique has been subbed off after suffering from a testicle injury. Painful pic.twitter.com/h1yJjXhPU7