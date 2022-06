A Rangers egykori játékosa és edzője, Ally McCoist arra kérte volt klubját, hogy igazolják le Gareth Bale-t és azt is megsúgta a csapatnak, szerinte mivel lehetne meggyőzni a walesit.



Bale a szezon végén távozott a Real Madridtól, így a következő szezonra szabadon igazolható játékosként keres magának csapatot. A lehetséges klubok közt ott szerepel a Cardiff City, a Southampton, a Celtic és a Tottenham is.

Ezen kívül szóba jöhet a Rangers is, akinek Ally McCoist tanácsolta a játékos leigazolását. Az egykori labdarúgó szerint Bale-t imádnák a szurkolók.



„Ha Rangers helyében lennék, én is felajánlanék neki valamit” – mondta a talkSPORT-nak.



„Figyelj, életének egy olyan szakaszában van, amikor jól akarja érezni magát. Mindannyian tudjuk, hogy nagy golfrajongó, nálunk vannak a legjobb golfpályák Elhoznám ide, és azt mondanám, nézd, tölts egy évet itt.”



„A rajongók szeretni fogják, nagyon szeretni fogják” – tette hozzá.



Borítókép: Quality Sport Images/Getty Images