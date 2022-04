Az elmúlt két évtizedben Lionel Messi és Cristiano Ronaldo uralta a futballvilágot, most azonban már ott kopogtat az ajtón a Kylian Mbappé-Erling Haaland páros. A Planet Football nemrég összeállított egy listát, amely alapján még az is lehetséges, a fiatal kettős túlszárnyalja majd Ronaldo és Messi rekordjait.



Az elmúlt években Messi és Ronaldo szinte minden létező rekordot megdöntött és olyan szintre emelték a labdarúgást, ami egészen eddig szinte lehetetlennek tűnt.

A két sztárjátékos már karrierje végéhez közeledik, azonban nagyon úgy tűnik a rajongóknak nincs miért aggódniuk, mivel Mbappé és Haaland még akár őket is túlszárnyalhatja.

A Planet Football nemrég egy olyan listát állított össze, amin a négy játékos azon rekordjai szerepelnek, amit 21 éves korukig értek el.



Cristiano Ronaldo:



Mérkőzések száma: 242

Gólok száma: 62

Gólpasszok száma: 44

Perc/szerzett gól: 267

Perc/szerzett gól vagy gólpassz: 156

Mesterhármas: 0

Büntetők: 4/6

Megnyert trófeák: 1 db (FA-kupa)



Lionel Messi:



Mérkőzések száma: 200

Gólok száma: 92

Gólpasszok száma: 46

Perc/szerzett gól: 154

Perc/szerzett gól vagy gólpassz: 103

Mesterhármas: 2

Büntetők: 10/13

Megnyert trófeák: 5 db (2 La Liga-győzelem, Bajnokok Ligája, Spanyol Szuperkupa, FIFA U20-as világbajnokság)

Erling Haaland:



Mérkőzések száma: 148

Gólok száma: 106

Gólpasszok száma: 28

Per/szerzett gól: 99

Perc/szerzett gól vagy gólpassz: 78

Mesterhármas: 10

Büntetők: 15/17

Megnyert trófeák: 4 db (2 Bundesliga-győzelem, Osztrák Kupa, Német Kupa)

Kylian Mbappe:



Mérkőzések száma: 199

Gólok száma: 118

Gólpasszok száma: 26

Perc/szerzett gól: 118

Perc/szerzett gól vagy gólpassz: 97

Mesterhármas: 6

Büntetők: 4/6

Megnyert trófeák: 8 db (világbajnokság, 3 Ligue 1-győzelem, Francia Kupa, Francia Ligakupa, Trophee des Champions, U19-es Európa-bajnokság).



A statisztikából kitűnik, hogy a szerzett gólok számában Haaland és Mbappé vezet, utóbbi pedig már most tetemes mennyiségű trófeát tud felmutatni. Haaland mesterhármasainak száma pedig egészen páratlan.



Bár Ronaldo és Messi mostani rekordjai megdönthetetlennek tűnnek az összehasonlítás alapján azonban még az is könnyen előfordulhat, hogy nemsokára már nem az ő nevüket emlegetjük majd, amikor hihetetlen számokról beszélünk.



Forrás: givemesport.com

Borítókép: GettyImages