A Cristiano Ronaldo-Lionel Messi kérdés egy olyan vitapont a futball történetében, amely talán még évtizedek múlva is fel-fel üti majd a fejét. Bár a kérdésre talán nem is érdemes válaszolni, évről-évre akadnak olyanok, akik mégis megpróbálkoznak vele, és állást foglalnak valamelyik sztárjátékos mellett. A Marca összeállított egy ötven válaszból álló listát. A válaszadók közt egykori játékosok, szakértők és edzők is szerepelnek.



Íme!



Pelé – Cristiano Ronaldo

„Ma Cristiano a világ legjobb játékosa. A portugál a legjobb, mert következetesebb és stabilabb. De nyilvánvalóan nem felejthetjük el Messit.”



Gary Lineker – Lionel Messi

„Én is nagy rajongója vagyok Ronaldónak, de ha minden idők legjobb játékosáról beszélünk, akkor még vitának sem szabadna lennie.”



Francesco Totti – Lionel Messi

„Messi az első számú… ne mondd el Cristianónak!”



Arthur Melo – Cristiano Ronaldo

„Messi és Cristiano Ronaldo két nagyszerű csapatkapitány, de én Cristianót választom. Mindenkinek megvan a maga módja a csapat vezetéséhez, de Cristiano ezt gesztusokkal mutatja a pályán és az öltözőben is.”



Jürgen Klopp – Lionel Messi

„Messi vagy Cristiano? Leo jobb, de nem csodálhatnám jobban Ronaldót.”



Ronaldo Nazario – Lionel Messi

„Ha sok pénzem lenne, mindkettőt szerződtetném. Nagyon szeretem mindkettőt, de azt hiszem, leigazolnám Messit.”



Jerome Boateng – Lionel Messi

„Egyedül nem tudod megállítani Messit. Ronaldóval ez néha működhet.”



Wayne Rooney – Lionel Messi

„A Cristianóval való barátságom ellenére Messinél maradnék.”



Mesut Özil – Cristiano Ronaldo

„Messi az egyik legjobbnak bizonyult Spanyolországban, de Cristiano volt a legjobb minden olyan országban, ahol játszott.”



N'Golo Kanté – Lionel Messi

„Messi vagy Ronaldo? Messi.”



Paolo Maldini – Lionel Messi

„Nagyon jól ismerem Messit és Ronaldót. Ők ketten nyertek Aranylabdát az elmúlt tíz évben. Véleményem szerint Messi feljebb áll.”



Johan Cruyff – Lionel Messi

„Mindig is szerettem a kicsi és technikás játékosokat, mert ilyen voltam. Cristiano nagyszerű játékos, de csak gólszerző.”



Kylian Mbappé – Cristiano Ronaldo

„Anélkül, hogy lebeszélnék Messiről, Cristiano Ronaldo karrierje inspirált."



Koke – Lionel Messi

"Cristiano sportoló, de Messi Isten."



Gianluigi Buffon – Lionel Messi

"Messi komplettebb, mert hátrábbról indul, és magasabb a technikai minősége."



Zlatan Ibrahimovic – Lionel Messi

„Játszottam Messivel, és minden nap láttam, és Cristianóval is találkoztam. Számomra Cristiano egy gépezet, ami a gólszerzést illeti. De Messit teljesebbnek látom.”



Frank Lampard – Lionel Messi

„Szörnyű kérdés, de én Messire teszem le a voksom. Tiszta és természetes tehetsége miatt maradok nála, de amit Ronaldo művelt, az teljesen hihetetlen.”



Diego Maradona – Lionel Messi

„Cristiano vagy Messi? Messi.”



Gariel Heinze – Cristiano Ronaldo

„Ha elő kellene vennem a csekkfüzetet, Ronaldóért megtenném. Megmutatta nekem, hogy ő a legjobb a világon.”



Arda Turan – Lionel Messi

„Messi a futball minden pillanatában jelen van. Minden tekintetben képes diktálni a játékot. Ronaldóról semmi rosszat nem lehet mondani, de csak gólszerző.”



Paul Scholes – Lionel Messi

„Messit látva a Tottenham ellen újra elgondolkodtam a Messi-Cristiano vitán. Ki a legjobb? Messi. De Ronaldo zseniális.”

Guti – Lionel Messi

„Csak megismételni tudom, amit korábban mondtam, hogy Messi jelenleg a legjobb a világon. Fáj bevallani, de ez az egyszerű igazság.”



Federico Valverde – Cristiano Ronaldo

„Ők a legjobb játékosok a világon, de én mindig Cristiano Ronaldo oldalán leszek.”



Carlos Tevez – Lionel Messi

Messinek nem kellett egy órával azelőtt edzőterembe mennie, vagy elkezdenie edzeni, hogy cselezne, Cristianónak igen."



Ryan Giggs – Lionel Messi

„Nagyon nehéz választani az egyiket vagy a másikat. Cristianót azért szeretném mondani, mert nyilvánvalóan játszottam vele, és láttam a labdarúgó evolúcióját, de Messi egy zseni. Ő egy olyan játékos, akit csak egyszer láthat az ember az életben.”



Javier Hernandez – Cristiano Ronaldo

„Cristiano a legjobb a világon. És akkor ott van Messi.”

Diego Simeone – Lionel Messi

„Ha választanom kellene Messi vagy Ronaldo között, Messit választanám. Nincs kétségem.”



Steven Gerrard – Lionel Messi

„Vannak olyan játékosok, akik más szinten állnak, mint a többiek, Messi és Ronaldo. De Ronaldo nincs a csapatomban. Inkább azzal foglalkozom, hogy mit fogsz tenni a csapatért. Mit fogunk elérni együtt?”



Marco van Basten – Lionel Messi

„Cristiano nagyszerű játékos, de azok, akik azt mondják, hogy jobb Messinél, semmit sem tudnak a futballról, vagy rosszhiszeműen mondják. Messi egyedülálló. Lehetetlen utánozni és lehetetlen megismételni. Egy hozzá hasonló játékos 50 vagy 100 évente születik.”



Fabio Capello – Lionel Messi

„Ronaldo rendkívüli futballista, de Messi zseni.”



Gareth Bale – Cristiano Ronaldo

„Cristiano Ronaldo minden héten megmutatja, hogy jobb Messinél."

Romario – Lionel Messi

„Menőbb, technikásabb. Szívesebben látom Messit játszani, de Cristiano kétségtelenül a történelem öt legjobbja között van.”



Predrag Mijatovic – Cristiano Ronaldo

„Különbözőek. Más a játékmódjuk és a mozgásuk. De számomra Cristiano jobb, mint Messi. Ő teljesebb. Gyorsabb, robbanékonyabb, mindkét lábát használja, jó fejjel… Számomra Cristianónak nincsenek hibái.”



Eden Hazard – Lionel Messi

„Nincs két GOAT. Csak egy GOAT van: Leo Messi.”



Kaká – Cristiano Ronaldo

„Az, hogy valami a legjobb a világon nagyon relatív. Ez nagyban függ a kollektívától. Messit és Cristianót a világ legjobbjainak tartom. De a modern futball számára Ronaldo teljesebb.”



Kevin De Bruyne – Lionel Messi

„Messi vagy Cristiano? Messi.”



Sir Alex Ferguson – Cristiano Ronaldo

„Messi a Barcelona játékosa. Cristiano azonban játszhat a Stockport County színeiben, és mesterhármast szerezhet. Megvan minden. Két lábbal tud lőni…”



Marcus Rashford – Lionel Messi

„Meg kell mondanom, hogy néhány dolog, amit Messi csinál, hihetetlen. Nagy Cristiano Ronaldo-rajongó vagyok, de úgy gondolom, hogy Messi a legjobb az összes közül.”



Matthijs De Ligt – Cristiano Ronaldo

„Cristiano hihetetlen profi. Generációja legjobbja és a történelem egyik legjobb játékosa.”



Iker Casillas – Cristiano Ronaldo

„Nincs kétségem, Cristiano Ronaldo a világ legjobbja számomra."



Ilkay Gündogan – Lionel Messi

„Cristiano vagy Messi? Messi”



Rafael Van der Vaart – Cristiano Ronaldo

„Senki más nem lesz olyan, mint Ronaldo és Leo. Ők jelenségek, de a kettő között én jobban szeretem Ronaldót.



Marco Verratti – Lionel Messi

„Játszottam olyan nagyságok ellen, mint Ronaldo, de szeretem Messit.”



Vincent Del Bosque – Lionel Messi

„Messinél maradok. A csapaton túl, amelyben játszik, természetesebb focistának tekintem. Ő olyan, mintha egy életen át az utcán játszó barátaival focizna. Ennek ellenére Cristiano rendkívüli bátorsággal rendelkezik.”



Martin Odegaard – Cristiano Ronaldo

„Inkább Ronaldo, mint Messi."



Thiago Silva – Lionel Messi

„Láttam másokat, mint Ronaldinhót, Ronaldót, Adrianót… de olyan nincs, mint Messi.”



Paulo Futre – Cristiano Ronaldo

„Cristiano Ronaldónál nincs jobb futballista a világon.”



Romelu Lukaku – Cristiano Ronaldo

„Messi vagy Cristiano? Istenem… Cristiano Ronaldo.”



David Beckham – Lionel Messi

„Messi egyszerűen a legjobb játékos a világon. Lehetetlen, hogy van még hozzá hasonló. Ő, akárcsak Cristiano Ronaldo, aki nincs a maga szintjén, a többiek felett áll.”



Ronaldinho – Lionel Messi

„Szívesen folytattam volna vele a játékot. Nem volt elég időm vele, nagyon fiatal volt. Kétségtelenül ő a legjobb valaha.”

Borítókép: David Ramos/Getty Images