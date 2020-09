Megvizsgáltuk, hogy kik az idei játék szabadrúgás mesterei, nagy meglepetés nem született, ugyanis a Barcelona sztárja, Lionel Messi legjobb.

Az már korábban kiderült, hogy a hatszoros aranylabdás kapta legmagasabb értékelést a játékban. Az argentin klasszis pályafutása során 47-szer talált be szabadrúgásból. Nem véletlen tehát, hogy az EA Sports ennek megfelelően próbálta tükrözni Messi képességeit a játékban. A Barca csapatkapitányának “Free Kick” képességét 94-re értékelték.



(Kép: David Ramos/Getty Images)



A lista második helyén Dani Parejo áll, akit a Villarreal ingyen szerzett meg a nyáron a Valarenciától. A spanyol pontrúgó értéke nem sokkal marad el Messiétől, ugyanis 93-ra taksálták.

Lionel Messi and Dani Parejo are the top two free-kick takers in FIFA 21! pic.twitter.com/GcD4TwkQBC