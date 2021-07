Ahogy arról korábban beszámoltunk a Copa America elődöntőjében Lionel Messi odaszólt Yerry Minának a kihagyott büntetője után. Az argentintól szokatlan reakció hátteréről akkor azt gyanították, Messi barátja Lewis Suarez miatt vett revansot, most azonban előkerült egy felvétel, ami újabb magyarázatot adhat a történtekre.



Miután Yerry Mina kihagyta a büntetőt, Lionel Messi azt kiáltotta neki: Most táncolj, most táncolj! Ez a viselkedés nem igazán illik az argentin sztár karakteréhez, így sokan furcsállották a reakcióját. Sok helyen arról cikkeztek, Messi azért tette ezt, mert az előző körben Mina csapata kiejtette Luis Suarezt (Messi barátja) is soraiban tudó Uruguayt. A párharc tizenegyesekkel dőlt el, és Mina a találatát követően gúnyosan mutogatott és táncolt.



Ez az igazi ok, amiért Messi Haragudott Minára?



A közösségi médiában villámgyorsan terjed egy új videó, amely valódi magyarázatot adhat arra, Messi miért vágott vissza az Everton játékosára.



Az argentin csatár a mérkőzés elején csúnya sérülést szerzett, miután ütközött Frank Fabrával.

Az argentinnak a bokája is vérzett. A rajongók az új felvételt látva úgy vélik, Mina ráállt a sérült ellenfele lábára, mikor már állt a játék.



Ebből a szögből úgy tűnik, mintha Mina rálépett volna Messire, bár a játékvezető, Jesus Valenzuela olyan közel állt az eseményhez, hogy nem lehetünk biztosak benne, valóban ez történt.

