Nemrég előkerült egy régi felvétel Erling Haalandról, ami jól bemutatja, hogy a norvég már 14 évesen is félelmetes volt a pályán.



Erlin Haaland elképesztő hetet tudhat maga mögött. A Manchester City fiatal sztárja a hét közepén ötször rezgette meg az RB Leipzig hálóját, majd a hétvégén 3-at lőtt a Burnley-nek.



A norvég tehetség ebben a szezonban már hatszor lőtt legalább 3 gólt, és ha ilyen ütemben folytatja, könnyen lehet, hogy hamarosan számos rekordot átad majd a múltnak.



Ám a csatár bravúrjai nem újkeletűek. Most egy olyan videó kerül elő róla, ami 14 éves korában készült. A felvételen jól látható, hogy Haaland már akkor is félelmetes volt.

Borítókép: Alex Dodd - CameraSport via Getty Images