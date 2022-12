Lionel Messi Katarban feltette pályafutására a koronát azzal, hogy világbajnoki címig vezette az argentin válogatottat, van azonban egy elismerés, amit még nem sikerült megkaparintania.



Az argentin játékos szinte mindent elért, amit egy labdarúgó elérhet, 7 aranylabdájával pedig az egyéni címek tekintetében is rekorderré vált. Bár sokan azt hiszik, hogy ezt már nem lehet fokozni, van egy díj, ami még hiányzik Messi gyűjteményéből.

Ez nem más, mint az Aranyláb díj. Ezt 2004-ben hozták létre, és az európai újságírók szavazata alapján az a 28. életévét betöltött, még aktív játékos kaphatja meg, aki a pályafutása során sportteljesítményével, magánéletével és személyiségével is sokat tettek a labdarúgásért. A díjat minden labdarúgó maximum egyszer kaphatja meg.



2022-ben az elismerést Robert Lewandowskinak ítélték oda, aki büszkén nyilatkozott a díj átvétele után.



„Nagyon boldog vagyok és nagyon büszke vagyok. Számomra óriási megtiszteltetés, hogy megnyertem ezt a díjat, mert tudom, milyen keményen kellett dolgoznom ezért, és most büszke lehetek magamra. Ha megnézem a trófea nyerteseinek névsorát, még büszkébb leszek."



Robert Lewandowski has been awarded the ‘Golden Foot’ award which is given to the best player in the calendar year voted by journalists.



It can only be won once and you have to be over the age of 28 to be in contention. pic.twitter.com/tRJkBI16hc

— Football Daily (@footballdaily) December 22, 2022