Alejandro Dominguez, a dél-amerikai futballszövetségeket tömörítő szervezet (CONMEBOL) elnöke szerint "nincs esély" a világbajnokságok kétévenkénti megrendezésére, a régió válogatottjai pedig változatlanul bojkottálni akarják a nemzetközi szövetség (FIFA) erre vonatkozó törekvését.

Az 50 éves sportvezető az AP amerikai hírügynökségnek úgy fogalmazott, "időpazarlás" Gianni Infantino FIFA-elnök részéről az, hogy tovább erőlteti a kétévenkénti vb-rendezésre vonatkozó vágyát.

"A CONMEBOL tagjai nem fognak kétévente vb-meccseket játszani, és ez végleges döntés. Lehetetlen, esély sincs rá. Ez a terv már akkor halott volt, amikor megszületett" - mondta Dominguez, aki hangsúlyozta: hiába akar nagyobb érdeklődést és bevételt generálni Infantino, ha a dél-amerikai és az európai válogatottak nem vesznek részt a vb-n.

"A CONMEBOL és az UEFA válogatottjai nélkül kétségeim vannak afelől, hogy bárki is olyan bevételt tudna generálni a vb-ből, mint amiről szó van" - jelentette ki a paraguayi szakember.



Dominguez azt is elmondta, nem Infantino ellen szól a tiltakozásuk, egyszerűen csak lehetetlennek tartják a kétévenkénti vb-rendezést. A CONMEBOL elnöke szerint ugyanakkor mindez nem veszélyezteti azt, hogy Infantino a következő választáson is a FIFA elnöke maradjon.

A kétévenkénti vb ötlete az 51 éves olasz-svájci FIFA-elnök forradalmi terve, és az erről szóló tanulmány elkészítéséhez tavaly májusban a nemzetközi szövetség 211 tagjából 166 támogatását sikerült megnyernie, többeknek viszont éles ellenkezés volt a reakciójuk. Bírálták a tervet az UEFA és a CONMEBOL mellett az ezekben a térségekben lévő klubok, játékosok és szurkolói csoportosulások. A magyar szövetség jelezte, hogy az UEFA-t támogatja a vb-rendezéssel kapcsolatban. Az ügyben már a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) is hangot adott aggodalmának.

Borítókép: GettyImages