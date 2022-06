A Chelsea leigazolhatta volna a pályafutása elején lévő Kylian Mbappét, ám elszalasztotta a lehetőséget.



A Chelsea egykori játékosmegfigyelője, Serge Daniel Boga szerint észrevette a francia AS Bondy csapatában játszó,14 éves Mbappét, és 2012-ben meghívta a fiatalt a „Kékekhez”. Mbappé jól teljesített a Chelsea-ben, és brillírozott a Charlton ellen 7-0-ra megnyert meccsen, ám a szerződést végül nem sikerült nyélbe ütni, mivel a klub alaposan felbőszítette a francia édesanyját.



"A Chelsea volt az első, aki próbajátékot adott neki. Felfedeztük a Real Madrid előtt" - mondta Boga a GOAL-nak.



"Volt egy barátom, aki a Nike-nak dolgozott, Denis Chantron, és amikor Franciaországban voltam, találkoztunk, és azt kérdezte: hallottál erről a fiatal fiúról, akit Mbappénak hívnak? A Bondyban játszik, ebben a kis klubban, Párizs külvárosában.”



"Azt mondtam, hogy nem, ő pedig azt felelte: vigyáznod kell rá. Odamentem és figyeltem őt, és azonnal visszahívtam, és azt mondtam: figyelj, ez a fiú tényleg valami."



"Beszéltem róla a Chelsea-nek, és hagytam, hogy tegyék a dolgukat. Felhívtam mindenkit a Chelsea-nél, akivel kapcsolatban voltam, például Jim Frasert. Azt mondtam: figyelj, van ez a gyerekem, akit meg kell nézned."



"Elhoztam a családjával. Ügyes volt, mint most. Játszott a Charlton ellen, és 7-0-ra nyert. Egy héttel később bementünk az irodába és azt mondtuk: figyelj, értékeljük, amit láttunk tőled, de vissza kell hívnunk egy újabb tárgyalásra, és utána meglátjuk.”



"A mai napig emlékszem, mit mondott az anyjaa. Fraserrel franciául beszélt. Azt mondta nekem: figyelj, a fiam nem fog visszajönni. Ha akarjátok, most el kell vinnetek, vagy öt év múlva visszajövünk, hogy megvegyétek őt 50 millió euróért!”



"Ezt mondta nekem! Azt mondtam: nem, nem mondhatom ezt nekik. Ez túl beképzelt számomra. Ennek ellenére igaza volt. Nem is 50 millió eurót, hanem 180 millió eurót fizetett valaki érte. Tehát ismerte a fia minőségét, és igaza volt."



Mbappé ehelyett a Ligue 1-ben szereplő Monacóhoz csatlakozott, és 2015-ben debütált a klubban, mindössze 16 évesen. Segített a hercegségnek megnyerni a francia bajnoki címet a 2016–2017-es szezonban, majd a szezon végén a PSG-hez igazolt egy 180 millió euró értékű transzferrel. A francia azóta 216 meccsen 170 gólt lőtt a PSG színeiben, és további négy francia bajnoki címet szerzett. Nemrég a világ legjobban fizetett játékosa lett, miután új, hároméves szerződést írt alá Párizsban, heti 1 millió font értékben – elutasítva a lehetőséget, hogy szabadon igazolható játékosként csatlakozzon a Real Madridhoz.



Utólag visszagondolva, a Chelsea óriási hibát követett el, amikor arra kérte Mbappét, hogy térjen vissza egy második próbajátékra.



"Nagyon ügyes volt, de akkoriban még nem dolgozott keményen" - tette hozzá Boga.



"Védekezésben még nem volt ott. Amikor megszerezte a labdát, hihetetlen volt, de labda nélkül nem dolgozott sokat. A Chelsea újra látni akarta, hogy lássa, hogyan tud ezen javítani. Szerintem ezért akarták visszahívni. Tehát a második tárgyaláson talán a védekező oldal jobb munkáját akarták látni. Le kellett volna szerződtetniük. Az igazat megvallva, most már könnyű ezt mondani. De akkoriban a Chelsea nagyon jó csapat volt.”



"Mégis Mbappé a legjobb játékos, akit valaha is becserkésztem. Büszke vagyok, nagyon büszke vagyok arra, hogy látom, mivé vált. Amikor látom játszani, azt mondom, hú, jó volt a szemem! Ő az a típusú játékos, akit mindenki nézni szeretne. Mindene megvan, ami egy modern játékosnak kell. Gyors, a kapu előtt pedig gyilkos. Mindene megvan ahhoz, hogy a világ egyik legjobb játékosa maradjon a következő 10 évben” – zárta a szavait.

