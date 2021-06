A brazil labdarúgó-válogatott fölényes győzelemmel folytatta szereplését a Copa Americán: a házigazda a csütörtöki játéknapon 4-0-ra bizonyult jobbnak Perunál.

A címvédő brazilok Alex Sandro révén már a 12. percben megszerezték a vezetést, előnyüket a 68. percben Neymar duplázta meg. A hazai csapat a hajrában további két gólt szerzett, és végül fölényes győzelmet aratott a tornán ezzel a vereséggel bemutatkozó peruiak ellen.



Brazília sorozatban a kilencedik győzelmét aratta, ezeken 26-2-es gólkülönbsége mellett nyolcadik alkalommal nem kapott gólt.

Highlights from the Seleção’s great victory vs Peru, 4-0, for our second #CopaAmerica game.



Goal scorers : Alex Sandro, Neymar, Richarlison and Everton Ribeiro.



pic.twitter.com/ofqzkvhRFA