A Manchester Citynél dolgozó Pep Guardiola szerződése hamarosan lejár, a szakember nevét pedig az utóbbi időben tövvször is szóba hozták a brazil válogatott szövetségi kapitányi posztjával. Francisco Novelletto, a Brazil Labdarúgó Szövetség alelnöke most megerősítette, hogy korábban egyeztettek Guardiolával, de a spanyol bérkövetelései ellehetetlenítették az üzletet.



„Most a magam nevében, és nem a Brazil Labdarúgó-szövetség nevében beszélek, de körülbelül három éve az egyik kolléga megkereste Guardiolát a brazil válogatottal kapcsolatban” – mondta a Marca szerint.



„Nyitott volt rá, de évi 24 millió eurót akar. Valaki majdnem szívrohamot kapott, amikor a Tite leváltásáról szóló tárgyalásokon szóba került ez a fizetés” – fejtette ki Novelletto, majd hozzátette most abban reménykedik, hogy meg tudja győzni Titét, hogy maradjon ő a válogatott szövetségi kapitánya.



„Tite azt mondta, függetlenül attól, hogy megnyeri-e ezt a világbajnokságot vagy sem befejezi, de most kétlem, hogy ha nyer, távozik. Kész leszek rá, hogy ne engedjem el.”

Borítókép: James Gill - Danehouse/Getty Images