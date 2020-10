A világ labdarúgásában az egyik legnagyobb befolyással bíró személyiség egyértelműen a Juventus portugál klasszisa, Cristiano Ronaldo, misem bizonyítja jobban, hogy milliók példaképévé vált és mozdulatait profi sportolók is átvették tőle.

Mbappénak gyerekkora óta CR a példaképe. A fiatal francia csatár pár éve még a szobája falára kiragasztott Cristiano Ronaldo-posztereket nézegette, és nagy valószínűséggel arról álmodozott, hogy egy nap majd neki is hasonló sikerekben lesz része. Így érthető, ha csak ellenfélként is, de mindig hatalmas izgalom ragadja el őt, amikor egyszerre léphet pályára az ötszörös aranylabdással.



Ez történt vasárnap is, amikor Franciaország Portugáliával mérkőzött meg a Nemzetek Ligájában. A gólnélküli döntetlennel végződő meccs után Mbappé két fotót tweetelt azzal a címmel, hogy: „példakép”.



Számos hasonlóság fellelhető egyébként a 21 éves világbajnok és Ronaldo között, többek között a francia támadó gólörömei, amiket a portugál világsztárról koppintott.



A meccs után egyébként Ronaldo egy másik fiatal francia labdarúgónak szerzett életre szóló élményt azzal, hogy elcserélte vele a mezét. A szerencsés játékos nem más volt, mint a franciák leendő sztárja, Eduardo Camavinga, aki mindenkivel tudatta a közösségi médiában, hogy ő bizony sose fogja kimosni a kissé sáros ajándékot.

Azonban nem csak a két francia tini rajong a portugál klasszisért, korábban ugyanis Erling Haaland, Marcus Rashford és Joao Félix is csodálatát fejezte ki Ronaldo iránt.



"Cristiano a gyerekkori bálványom. Az élete és a karrierje szempontjából szerintem mindenben példaértékű." – nyilatkozta az Atlético Madrid támadója a Recordnak még 2019-ben.

Ronaldo gólöröme, a szabadrúgási technikája, vagy esetleg a hosszú ujjú mez viselése egytől egyig szimbolikus. Érdekesség, hogy jellegzetes ünneplését mára már profi sportolók is átvettek tőle. De a portugál nem csak a pályán, azon kívül is ikonná vált. Gyerekek milliói kezdtek el miatta focizni.



Cristiano Ronaldo védjegyévé vált az elmúlt évek során híres gólöröme, amelyet egyetlen futball rajongónak sem kell bemutatni. Gondolhatnánk, hogy Ronaldo órákon át agyalt az ikonikus mozdulaton, de valójában csak egy spontán ötlet volt.



"Az Egyesült Államokban játszottunk 2013-ban a Chelsea ellen az előszezonban, és akkor történt. Gólt szereztem, és egyszerűen csak a semmiből, természetesen jött ez az ünneplés. A meccs után rájöttem, hogy nagyon élveztem, és egyre gyakrabban csináltam. Úgy láttam a szurkolóknak tetszett és emlékeznek rá, ezért tovább folytattam." – mondta Ronaldo.

Az NFL-ben szereplő Cleveland Browns sztárja, Odell Beckham Jr. is leutánozta Ronaldo gólörömét, miután touchdownt szerzett. Ugyanakkor, véleményünk szerint az egyik legbizarrabb eset talán egy esküvőn történt, amikor egy férfi az oltár előtt mutatta be a látványos piruettet.

