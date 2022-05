Úgy tűnik egyelőre nem lesz vége a Barcelona és a Bayern München közti „sakkmérkőzésnek”, ami Robert Lewandowski esetleges átigazolása miatt folyik.



A játékos az ügynökén keresztül világossá tette, hogy a szezon végén távozni szeretne a bajor klubtól. Célját elsőként azzal jelezte, hogy visszautasította a Bayern ajánlatát, ezt követően pedig azt is kijelentette, távozni akar az átigazolási időszakban.

Mindenben megegyeztek a BarcelonávalA játékos legfőbb kérője az FC Barcelona. Lewandowski ügynöke, Pini Zahavi már egy ideje tárgyal Joan Laportával, és úgy tűnik a katalánok már mindenben megegyeztek a lengyellel. A probléma csak azzal lehet, hogy a bajorok egyértelművé tették, 2023-ig nem hajlandóak elengedni a játékosukat.

Minimális ár

A zárt ajtók mögött azonban nem ennyire kategorikus a helyzet. A Barcelona már tudja, hogy van egy minimális ár, amiért a német klub hajlandó lenne eladni játékosát, ám ez alá sosem menne be. Ez nem kevesebb, mint 50 millió euró. A katalán klub nem volt felkészülve erre, ugyanis a teljes üzlet lebonyolítására legfeljebb 40 eurót szántak.



Csere után kutatva

Valójában a Bayern nem is akar találkozni a Barcelonával abban az esetben, ha az ajánlatuk nem éri el ezt a minimális összeget, és akkor is csak a játékos eladását fontolgatják. A probléma az, hogy Lewandowski elengedése előtt a Bayernnek már látnia kell, kivel tudná pótolni a lengyelt, ez azonban nem olyan egyszerű, mivel jelenleg ezen a poszton nincs magas szintű játékos a piacon.

Alternatív lehetőségek

Nem nagyon van miből válogatni. Az elsődleges célpont Erling Haaland volt, de ő már elkötelezte magát a Manchester City mellett. Szóba került a Stuttgartot erősítő Sasa Kalajdzic, és ott van még Darwin Nunez is, aki jelenleg a Benficában játszik. Ez a játékos kétségtelenül rendelkezik minőséggel, de az ára, több mint 100 millió euró, ami valószínűtlenné teszi az átigazolást, mivel a Premier League-ben vannak olyan klubok, amelyek sokkal jobb helyzetben vannak ahhoz, hogy ilyen összeget áldozzanak rá.

Forrás: Marca.com

Borítókép: Twitter.com/Robert Lewandowski