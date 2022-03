A Barcelona korábbi edzője Ronald Koeman válthatja a holland válogatott kispadján a vastulipánként ismert Louis Van Gaalt.

Ronald Koemant 2021 végén menesztették a Barcelona kispadjáról, sajtóinformációk szerint elképzelhető, hogy visszatér a holland nemzeti csapat kispadjára.



A korábban az Evertonban is megforduló szakember 2020 nyarán hagyta ott a holland kispadot, hogy a Barcelonát átvegye.

: The Dutch Football Association is in talks with Ronald Koeman.



• The KNVB are discussing his return to the Netherlands National Team as Louis van Gaal’s successor after the World Cup.



