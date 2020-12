Kilenc éves börtönbüntetésre ítélték az AC Milan és a Real Madrid egykori támadóját Robinhót.

A brazil játékos 2013-ban egy jól ismert milánói szórakozóhelyen csoportos nemi erőszakban vett részt barátjával, Ricardo Falcóval együtt. Bár a labdarúgó védelme érdekében megpróbáltak arra hivatkozni, hogy a nő alkoholos befolyásoltság alatt állt, a bíró ezt nem vette figyelembe.

Jacopo Gnocchi, a sértett nő ügyvédje az ítélet meghozatalát követően úgy fogalmazott: ez egy jó példa volt a nők védelmére, és bebizonyosodott, hogy szükség esetén tud működni a rendszer.

A 36 éves brazil csatárt októberben leigazolta egykori csapata, a Santos, most azonban a történtek miatt búcsút intettek neki.

Robinho 2014-ben tagadta a vádakat, amikor híre ment az erőszaknak, és az is valószínű, hogy most is fellebezni fog a döntés ellen.

Nem ez volt azonban az első rendőrségi ügye, 2009-ben egy leedsi szórakozóhelyen vádolták meg nemi erőszakkal, akkor azonban a kihallgatását követően, óvadék ellenében szabadlábra helyezték.



Borítókép: Marco Luzzani/Getty Images

Forrás: marca.com