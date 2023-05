Erling Haaland valósággal berobbant a Premier League-be első szezonjában. A Manchester City színeiben idén már 51 gólt szerzett a játékos, aki még mindig csak 22 éves.



Alakulhatott volna azonban teljesen másképp is a karrierje, ugyanis Ole Gunnar Solskjaer még 2018-ban felajánlotta őt a Manchester United-nek.

„Egy tehetséges csatárral dolgoztam még a Moldénál, mielőtt a Manchester United-hez kerültem. Hat hónappal a költözésem előtt felhívtam az MU vezetőségét és felkínáltam nekik a támadót, egy bizonyos Erling Haalandot.”



„4,5 millió eurót kellett volna fizetniük érte. Hiába mondtam nekik, mekkora lehetőség ez, nem hallgattak rám.”

Ole Gunnar Solskjær on Erling Haaland: "I called Manchester United six months before I took over and told them that I’d got this striker, this boy Haaland that we had… but they didn't listen”. #MUFC



“I asked for £4m for Erling. They did not sign him”, told @SunSport. pic.twitter.com/nawVUXYVQh