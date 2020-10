Bejelentette visszavonulását Li Dong Guk, a dél-koreaiak több rekordot is tartó futballistája.

A Jeonbuk Motors 41 éves játékosa hétfőn közölte, hogy vasárnap lép utoljára pályára a Daegu FC elleni mérkőzésen. Ha csapata pontot szerez a találkozón, akkor Li a nyolcadik bajnoki címét gyűjtheti be.



A veterán csatár csúcstartó a ligában 228 góljával, és az ázsiai Bajnokok Ligájában is ő vezeti az örökrangsort 37 találattal.



A hazáján kívül a Werder Bremenben és a Middlesbrough-ban is megfordult játékos 105-ször szerepelt a válogatottban, pályára lépett az 1998-as világbajnokságon, a 2002-es vb-re - melyen a dél-koreaiak elődöntőt vívtak - viszont nem hívta be őt Guus Hiddink szövetségi kapitány.



A 2006-os világbajnokságot térdsérülés miatt hagyta ki, és csak 2010-ben szerepelt ismét vb-n.



Borítókép: Chung Sung-Jun/Getty Images