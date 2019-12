Korábban beszámoltunk róla , hogy mely játékosok pici ára zuhant a leginkább idén. A 2019-es év végéhez érve pedig ezúttal górcső alá vesszük azokat a labdarúgókat, akiknek értéke jelentősen növekedett a szezon kezdete óta. Az összes szám a Transfermarkt oldaláról származik.

Íme a harmincas lista:



30. Eduardo Camavinga (Rennes)

Előző érték: 4 millió euró

Jelenlegi érték: 20 millió euró

A lista 30. helyén a mindössze 17 éves Eduardo Camavinga található, akit érdemes lesz szemmel tartani a következő években. A tehetséges fiatal középpályás 17 bajnoki mérkőzésen lépett pályára a Ligue1-ben, egy-egy gól és gólpassz áll a neve mellett, emellett a francia U21-es válogatottban is rendszeresen lehetőséget kap.





(Fotó: Lintao Zhang/Getty Images)



29. Scott McTominay (Manchester United)

Előző érték: 12 millió euró

Jelenlegi érték: 28 millió euró

A 29. helyen Scott McTominay áll, aki nagy kedvence volt José Mourinhónak a Vörös Ördögöknél. A portugál edző pár hete a United legjobb játékosának nevezte a 23 éves középpályást. A skót játékos meghatározó tagja Ole Gunnar Solskjaer csapatának ebben a szezonban.





(Fotó: Ian MacNicol/Getty Images)



28. Daniel James (Manchester United)

Előző érték: 12 millió euró

Jelenlegi érték: 28 millió euró

Júniusban igazolt a a Swanseatól a Manchester United együtteséhez a 22 esztendős szélső, Daniel James, aki bizonyította, hogy képes helytállni egy ekkora csapatban is. Szenzációsan kezdte a szezont a fiatal walesi támadó, három gólt szerzett az első négy meccsén, így nem is meglepetés, hogy augusztusban megválasztották a hónap játékosának Manchesterben. Ráadásul a walesi válogatottban győztes gólt szerzett Fehéroroszország ellen.





(Fotó: Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images)



27. Filip Kostic (Eintracht Frankfurt)

Előző érték: 22 millió euró

Jelenlegi érték: 38 millió euró



Ugyan Filip Kostic csapata, az Eintracht Frankfurt kisebb meglepetésre nem szerepel idén olyan fényesen, mint az előző szezonban, hiszen a klub a Bundesliga 13. helyén telel. Ennek ellenére a szerb játékos piaci értéke 16 millió euróval növekedett az elmúlt hónapokban.





(Fotó: TF-Images/Getty Images)



26. Youri Tielemans (Leicester City)

Előző érték: 38 millió euró

Jelenlegi érték: 55 millió euró

Youri Tielemans idén januárban kölcsönbe érkezett a „rókákhoz”. A kölcsönszerződése lejártával nyáron rengeteg ajánlat közül válogathatott volna. A belga játékosnak június végén vissza kellett térnie a Monacóhoz, ám nem sokáig maradt ott, a Leicester City ugyanis megállapodott a Monacóval, és végleg megvásárolta a játékost. Jó döntésnek bizonyult. Tielemans idén 22 meccsen 5 góllal és 5 gólpasszal jeleskedett. A 22 éves középpályás az egyik jelentős tényezője annak, hogy a Leicester jelenleg a tabella második helyén áll a Premier League-ben.





(Fotó: Plumb Images/Getty Images)



25. Douglas Luiz (Aston Villa)

Előző érték: 2,5 millió euró

Jelenlegi érték: 20 millió euró



Az Aston Villa a nyáron a Manchester Citytől szerezte meg a brazil játékost, aki korábban két szezont húzott le kölcsönben a spanyol Girona csapatánál. Douglas Luiz a birminghami együttes mezében két gólt szerzett 18 bajnoki mérkőzés alatt.





(Fotó: Neville Williams/Aston Villa FC via Getty Images)



24. Gabriel Martinelli (Arsenal)

Előző érték: 5 millió euró

Jelenlegi érték: 18 millió euró



A 18 éves csatárt az Arsenal nyáron 6, 7 millió euróért szerződtette a brazil Ituano együttesétől. Martinelli 17 meccs alatt 8 gólt lőtt, ebből hármat az EL-ben, négyet a Ligakupában, és mindössze egyszer volt eredményes a bajnokságban. Ugyanakkor a brazil támadó csak hétszer volt kezdő, így még lenyűgözőbb a gólérzékenysége. Fényes jövő áll a brazil U23-as válogatottban rendszeresen számításba vett tehetség előtt.





(Fotó: Julian Finney/Getty Images)



23. Joe Willock (Arsenal)

Előző érték: 6 millió euró

Jelenlegi érték: 18 millió euró

A 23. helyen az Arsenal másik tinititánja, Joe Willock áll, aki minden sorozatot figyelembe véve 19 meccsen négy gólnál jár ebben a szezonban. A 20 éves tehetség négyszer szerepelt az angol U21-es válogatottban.





(Fotó: Charlotte Wilson/Getty Images)



22. Matheus Henrique (Gremio)

Előző érték: 4 millió euró

Jelenlegi érték: 22 millió euró

Matheus Henrique az év elején debütált a brazil válogatottban, és a hírek szerint a Barcelona tárt karokkal várná. A katalánok szeretnék minél hamarabb elkezdeni az új csapat építését, így az új igazolásokra már télen, de legkésőbb nyáron sor kerülhet. Megfelelő ár esetén a Gremio hajlandó lenne megválni a 21 éves középpályástól.



(Fotó: Lucas Uebel/Getty Images)



21. Joaquín Correa (Lazio)

Előző érték: 20 millió euró

Jelenlegi érték: 38 millió euró

Correa decemberben Olasz Szuperkupát nyert a Lazióval, illetve a szezonban 16 bajnokin 6 gólt szerzett, így nem meglepő, hogy a 25 éves argentin játékos értéke július óta 18 millió euróval emelkedett.





(Fotó: Marco Rosi/Getty Images)



20. Mason Greenwood (Manchester United)

Előző érték: 7 millió euró

Jelenlegi érték: 20 millió euró

Mason Greenwood az egyik legígéretesebb tehetség, aki kikerült a United akadémiájáról Marcus Rashford óta. A fiatal csatárban megvan minden ahhoz, hogy a jövőben a legnagyobb nevekkel említhessük egy lapon. Az angol szakértők már most Robin van Persie-hez szokták hasonlítani a 18 éves játékost, aki már hat gólnál jár ebben a szezonban.





(Fotó: John Peters/Getty Images)



19. James Maddison (Leicester City)

Előző érték: 40 millió euró

Jelenlegi érték: 60 millió euró



Maddison 17 meccsem hét góllal és három gólpasszal segítette a „farkasokat”, ráadásul novemberben debütált az angol válogatottban is. Egészen nagy összeget mernénk rátenni, hogy a 23 éves középpályásnak számos kérője lesz a szezon végén.





(Fotó: Michael Regan/Getty Images)



18. Harry Maguire (Manchester United)

Előző érték: 50 millió euró

Jelenlegi érték: 70 millió euró

Annak ellenére, hogy a Manchester United 80 millió fontért (95 millió euró) szerződtette az angol válogatott játékost a nyáron, a Transfermarkt szerint Harry Maguire nem ért többet, mint 50 millió euró. Ugyanakkor a hátvéd ázsiója az idén nyújtott teljesítménye alapján 20 millió euróval nőtt július óta.





(Fotó: Robbie Jay Barratt/Getty Images)



17. Fabinho (Liverpool)

Előző érték: 50 millió euró

Jelenlegi érték: 70 millió euró

Fabinho jelenleg a világ legjobb középpályása? Nem biztos, ugyanakkor a posztján nem igazán találni nála jobbat jelenleg. A brazil az elmúlt másfél évben bizonyította, hogy megéri az árát, amit most jelenleg 70 millió euróra becsülnek.





(Fotó: John Powell/Getty Images)



16. Andy Robertson (Liverpool)

Előző érték: 60 millió euró

Jelenlegi érték: 80 millió euró

A legtöbb futballt szerető ember szemében Andy Robertson a világ legjobb balhátvédje jelenleg. Elég jó üzlet volt a Liverpool számára, hiszen a Mersey-parti együttes mindössze 8 millió font fizetett a Hull Citynek a skót játékosért.





(Fotó: Andrew Powell/Liverpool FC via Getty Images)



15. Kevin De Bruyne (Manchester City)

Előző érték: 130 millió euró

Jelenlegi érték: 150 millió euró



Kevin de Bruyne az a játékos a Premier League-ben, aki a legtöbb helyzetet teremti társai számára, illetve a legtöbb kulcspasszt osztja ki. A belga válogatott középpályás az előző szezon jelentős részében sérüléssel bajlódott. Azonban a jelenleg futó idénynek már teljesen egészségesen vágott neki, és ez látszik is teljesítményén. De Bruyne 4 góllal és 10 gólpasszal segítette eddig csapatát, a Manchester Cityt. Így nem meglepő, hogy a piaci értéke 20 millió euróval növekedett az idény kezdete óta.





(Fotó: Matt McNulty/Getty Images)



14. Raheem Sterling (Manchester City)

Előző érték: 140 millió euró

Jelenlegi érték: 160 millió euró

Mélyen a zsebébe kellene nyúlnia annak a csapatnak, amelyik megszeretné szerezni Raheem Sterlinget, ugyanis az angol válogatott támadó jelenleg 160 millió eurót ér, köszönhetően az idén nyújtott teljesítményének. A 25 éves játékosnak 15 találat és 5 asziszt szerepel a neve mellett ebben a szezonban eddig. Látványosan feljavult a formája Pep Guardiola irányítása alatt.





(Fotó: Daniel Chesterton/Offside/Offside via Getty Images)



13. Reinier (Flamengo)

Előző érték: 3 millió euró

Jelenlegi érték: 25 millió euró

A Flamengo története hatodik bajnoki címét szerezte meg, míg a Libertadores-kupát 1981 után másodszor nyerte meg idén. A csapat egyik kulcsfigurája a mindössze 17 éves Reinier, aki hat gólt szerzett 15 mérkőzésen. A fiatal brazil játékos értékét jelenleg 25 millió euróra becsülik, ami azt sugallja, hogy nagyon fényes jövője áll előtte.





(Fotó: Manuel Velasquez/Getty Images)



12. Tyrone Mings (Aston Villa)

Előző érték: 5 millió euró

Jelenlegi érték: 28 millió euró

Mind a birminghami csapatban, mind az angol válogatottban nyújtott idei teljesítménye figyelemreméltó. Július óta az értéke 23 millió euróval nőtt.





(Fotó: Michael Regan/Getty Images)



11. Gaetano Castrovilli (Fiorentina)

Előző érték: 1,8 millió euró

Jelenlegi érték: 25 millió euró

A Fiorentina 2017-ben szerezte meg Castrovilli játékjogát a Baritól 1,4 millió euróért, majd rögtön kölcsönadták a Cremonese csapatának. Idén azonban kirobbanthatatlan a „Violák” kezdőjéből. Ráadásul a 22 éves középpályás novemberben debütált az olasz nemzeti együttesben is.





(Fotó: Gabriele Maltinti/Getty Images)



10. Dejan Kulusevski (Parma)

Előző érték: 1 millió euró

Jelenlegi érték: 25 millió euró



Az Inter és a Manchester United is árgus szemekkel figyeli Kulusevskit, aki az Atalantától idén kölcsönben szerepel a Parma csapatában. A 19 éves svéd középpályás berobbant a köztudatba, a közelmúltban nyújtott teljesítményének köszönhetően 24 millió euróval növelte értékét, köszönhetően a Parma kölcsönhöz kapcsolódó közelmúltbeli előadásainak.





(Fotó: Alessandro Sabattini/Getty Images)



9. Ansu Fati (Barcelona)

Előző érték: Ismeretlen

Jelenlegi érték: 40 millió euró

Ansu Fati az Internek lőtt góljával a Bajnokok Ligája történetének legfiatalabb gólszerzője lett. Ezen kívül a 17 éves játékos elmondhatja magáról, hogy a legfiatalabb játékos, aki gólt szerzett a Barcelonában, a legfiatalabb, aki gólt szerzett a Camp Nouban, valamint a legfiatalabb, aki gólt és gólpasszt jegyzett egy meccsen a La Ligában. Sokan már most a jövő egyik legnagyobb sztárjának tekintik.





(Fotó: Quality Sport Images/Getty Images)



8. Erling Haaland (RB Salzburg/Dortmund)

Előző érték: 5 millió euró

Jelenlegi érték: 30 millió euró

A Borussia Dortmund a napokban jelentette be a Salzburg norvég csatárának, Erling Haalandnak az átigazolását. A 19 éves támadót szinte az összes topcsapattal hírbe hozták, miután az idényben eddig 28 gólt szerzett, köztük nyolcat a Bajnokok Ligájában. Az olasz La Gazzetta dello Sport és a Tuttosport szerint a Borussia Dortmund 20 millió eurót fizetett a Salzburgnak.





(Fotó: Michael Regan/Getty Images)



7. Caglar Söyüncü (Leicester City)

Előző érték: 15 millió euró

Jelenlegi érték: 40 millió euró

Caglar Söyüncü 2018-ban igazolt a Freiburgból a Leicester Citybe. Eleinte Harry Maguire cseréje volt, ám az angol bekk a Manchester Unitedhez szerződött, a török hátvéd pedig így rendszeres játéklehetőséghez jutott és idén bizonyította, hogy megéri az árát, amit a Transfermarkt jelenleg 40 millió euróra taksál. A 23 éves védő és a korábbi „Vörös Ördög”, Jonny Evans duója a védelem tengelyében sziklaszilárdnak tűnik ebben a szezonban.





(Fotó: Matthew Ashton/Getty Images)



6. Tammy Abraham (Chelsea)

Előző érték: 20 millió euró

Jelenlegi érték: 50 millió euró

Ha valaki, akkor Frank Lampard tudta már az idény elején, hogy mire képes a fiatal angol támadó, Tammy Abraham, aki meghálálta a Chelsea ikonjának a bizalmat, ugyanis már 13 gólnál és öt gólpassznál jár ebben a szezonban. Ennek megfelelően a piaci értéke is jelentősen emelkedett.





(Fotó: Marc Atkins/Getty Images)



5. Joao Félix (Atlético Madrid)

Előző érték: 70 millió euró

Jelenlegi érték: 100 millió euró

Kisebb meglepetés Joao Félix a listán, akit az Atlético Madrid 126 millió euróért szerződtetett a nyáron a Benficától, de a Transfermarkt csupán 70 millió euróra becsülte akkor a portugál játékost. Valószínűleg az utóbbi szám pontosabban tükrözi az értékét. A húszéves csatár jól kezdte a szezont, azonban nem úgy tűnik, hogy Griezmannt könnyen tudná pótolni a "matracosoknál". A bajnokságban 14 meccsen mindössze 2 gólt szerzett, így nem csoda, hogy sokan úgy vélik, hogy a portugál támadó nem érte meg azt a csillagászati összeget, amit a spanyol klub kifizetett érte. Ennek ellenére Félix piaci értéke 100 millió euróra emelkedett.





(Fotó: Aitor Alcalde/Getty Images)



4. Trent Alexander-Arnold (Liverpool)

Előző érték: 80 millió euró

Jelenlegi érték: 110 millió euró

A Liverpool 21 éves labdarúgója, Trent Alexander-Arnold a Bajnokok Ligájában már két BL-döntőben játszott, ráadásul egyszer meg is nyerte csapatával a sorozatot. A jobbhátvéd a futballpályán sorra döntögeti a különféle rekordokat. Alexander-Arnold személyében a Liverpool megtalálta a tökéletes jobbhátvédet, ugyanis a vörösök jobb oldali támadásaiból rendre kiveszi a részét, emellett a védelemben is stabil pont. Ugyan az még messze van, de nem lennénk meglepve, ha Alexander-Arnold a pályafutását az Anfielden fejezné be.





(Fotó: Robbie Jay Barratt/Getty Images)



3. Sadio Mané (Liverpool)

Előző érték: 120 millió euró

Jelenlegi érték: 150 millió euró

Alighanem sok mindent elárul Sadio Manéról, hogy a hatszoros aranylabdás Lionel Messi is hatalmas rajongója. A szenegáli szélső világszínvonalú játékos lett, mióta a Liverpoolba igazolt, így nem csoda, hogy az elmúlt hat hónapban 30 millió euróval nőtt a szám az „árcéduláján”.





(Fotó: Visionhaus/Getty Images)



2. Mason Mount (Chelsea)

Előző érték: 12 millió euró

Jelenlegi érték: 45 millió euró

A második legnagyobb emelkedést a Chelsea középpályása, Mason Mount érte el, aki megragadta a lehetőséget, hogy a „kékek” felnőtt csapatában szerepelhessen. Ráadásul nem is akárhogyan. Frank Lampardra jó benyomást tett Mount tavaly a Derbynél, így az angol menedzser megszavazta a bizalmat a 20 éves játékosnak és magával vitte Londonba. Piaci értéke az elmúlt hónapokban 35 millió euróval nőtt. Várhatóan ez a szám még tovább fog emelkedni, különösen akkor, ha Mount a nyári Európa-bajnokságon jól fog szerepelni az angol válogatottal.





(Fotó: Darren Walsh/Getty Images)



1. Lautaro Martinez (Inter)

Előző érték: 30 millió euró

Jelenlegi érték: 80 millió euró